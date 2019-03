Sospensione del servizio idrico a Calcinate

Uniacque comunica che sono ultimati i lavori di realizzazione della nuova condotta adduttrice dal Comune di Calcinate al Comune di Bolgare lunga circa 2,1 km, che consentirà il collegamento della rete idrica di Bolgare al sistema di approvvigionamento, idoneo per portata e livello qualitativo, alimentato dai pozzi di captazione in territorio di Ghisalba.

Tale intervento consentirà il superamento delle criticità dovute al fatto che il territorio comunale di Bolgare, fino ad oggi autosufficiente utilizzando la risorsa idrica di due pozzi locali, è tuttavia isolato in ordine a quella sicurezza di continuità e qualità di approvvigionamento su vasta area che Uniacque intende garantire anche in occasione di eventuali emergenze.

Al fine di mettere in esercizio la nuova condotta, martedì 12 marzo 2019 dalle 8 alle 16 salvo imprevisti e comunque fino alla fine dei lavori, presso la cameretta sita a Calcinate in via delle Rose, è programmato l’intervento per la connessione tra la nuova condotta alla rete esistente.

L’esecuzione dei lavori potrebbe comportare cali di pressione su tutto il territorio comunale e, nella zona nord del comune, temporanee e locali interruzioni del servizio.

L’intervento potrà essere rimandato in caso di maltempo.

Per eventuali informazioni è possibile contattare Uniacque attraverso il numero verde 800.26 95 95.