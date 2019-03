Sedrina, chiusura dello svincolo per la posa del sottopasso

Nuova ciclopedonale della Valbrembana. Venerdì 8 marzo chiusura dello svincolo a Sedrina per la posa del sottopasso. Dalle 8 alle 17, interruzione del traffico sulla rampa che da via Roma conduce alla Strada Provinciale 470.

Proseguono i lavori per il completamento della pista ciclabile che da Zogno conduce ad Almè. Nella giornata di venerdì 8 marzo, infatti, dalle 8 alle 17, verrà chiusa la rampa per accedere alla Strada Provinciale 470, per permettere la posa del prefabbricato del sottopasso della ciclabile. Tutte le corsie degli autobus in direzione Sedrina prenderanno la superstrada, non transitando dal centro del paese. Durante l’interruzione, infatti, saranno soppresse le fermate di via Roma a Sedrina e istituite delle fermate provvisorie nella zona dei ponti. Regolare invece il percorso nella direzione opposta.