Sciopero, corteo ma anche show: la festa della donna a Bergamo e in provincia

Sono numerose le iniziative organizzate in Bergamasca in occasione della giornata internazionale della donna. Questa ricorrenza, che si celebra l’8 marzo di ogni anno, ha l’obiettivo di ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto.

Anche sul territorio orobico vengono proposti spettacoli, mostre e incontri a tema, ma anche camminate contro la violenza di genere. Nel tempo questa data è diventata anche un’occasione di aggregazione con pizzate, cene e feste nei ristoranti e nei locali.

Bergamonews vi propone una panoramica relativa a Bergamo e provincia. Ricordiamo che, come sempre, trovate tutti gli appuntamenti consultando la sezione degli eventi, puntualmente aggiornata. E in questa sezione potete anche inserirli per diffonderne l’informazione.

In occasione dello sciopero globale delle donne, venerdì 8 marzo anche a Bergamo si terrà una manifestazione contro la violenza di genere. La partenza è alle 18 dalla stazione FS.

L’8 marzo, in Italia e in tutto il mondo, le donne si fermano e tornano a riempire le piazze. Perché è sempre più necessario che tutte e tutti insieme dire “Stop alla violenza di genere in ogni forma”.

Per Marisa, Stefania e perché più nessuna, a Bergamo come in tutto il pianeta, sia maltrattata o perda la vita a causa della violenza maschile.

In Italia una donna su tre tra i 16 e i 70 anni è stata vittima della violenza di un uomo. Quasi 7 milioni di donne hanno subito violenza fisica e sessuale. Ogni anno vengono uccise circa 200 donne dal marito, dal fidanzato o da un ex. Un milione e 400 mila donne hanno subìto violenza sessuale prima dei 16 anni di età. In sostegno ai centri antiviolenza, che devono continuare a essere luoghi laici di donne per le donne: spazi di accoglienza, autonomia e promozione della cultura del rispetto, che sempre di più rischiano di essere snaturati e svuotati da normative nazionali e regionali.

Per fermare il disegno di legge del Senatore Pillon sulla revisione delle norme in materia di separazione, divorzio e affido dei minori che ci porta indietro di 50 anni e trasforma le vite degli ex coniugi e dei loro figli/e in un percorso a ostacoli. Per chi sta per diventare madre e vuole affrontare la maternità serenamente, con il supporto pubblico necessario per nuova famiglia. Per difendere il diritto alla salute, per sostenere i consultori pubblici, che invece di aumentare diminuiscono, per la piena applicazione della legge 194 e per la libertà di ogni donna di scegliere sul proprio corpo.

Per il diritto a una maternità e a una paternità degna, per tutte e tutti coloro che lavorano e decidono di diventare genitori, indipendentemente dalla loro provenienza, dalla loro identità di genere o dalla loro religione. Per dire basta alle molestie sui luoghi di lavoro: 420 mila donne hanno subito molestie e ricatti sessuali sul posto di lavoro. La discriminazione salariale va dal 20 al 40% a seconda delle professioni, un terzo delle lavoratrici lascia il lavoro a causa della maternità.

Per fermare la violenza del sessismo, del razzismo e del fascismo, che si appropria dei corpi delle donne e usa chi viene uccisa o maltrattata per diffondere discriminazioni, omolesbotransfobia e maschilismo. Per fermare la deriva del linguaggio violento che troppo spesso utilizzato pubblicamente dalla politica, dal governo e dai media.

La Cisl di Bergamo dedica tutta la giornata dell’8 marzo (e anche altri momenti) alla celebrazione della “Giornata Internazionale, per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo”.

Per cui, in tre momenti diversi, si indagheranno la situazione sociale e economica, attraverso il convegno “Welfare di comunità, esposizione dei lavori di cura e contrattazione decentrata” (venerdì, dalle 9.30, nel Salone Riformisti di via Carnovali 88/a); l’immagine femminile, con l’incontro organizzato da Fisascat, “Non siamo il frutto proibito” (ancora nella sede Cisl, dalle 14,30); e la rappresentanza in un’organizzazione come il sindacato, con il consiglio generale della Femca, dedicato a “Genere e generazioni: itinerari per l’inclusione” (venerdì 15, dalle 9.30, alla Società Agricola La Campanina di Zanica).

“Riteniamo doveroso, in questa ricorrenza, verificare traguardi e mancate conquiste, in un settore, quello del lavoro, nel quale la presenza delle donne è ancora sensibilmente ostacolata, da un’organizzazione del lavoro prettamente maschile e da legislazioni non ancora del tutto adeguate.

Stiamo praticamente buttando nel cestino la parte di popolazione che si laurea di più e meglio; questi sono i dati delle nostre università. Infatti per ogni 100 maschi iscritti alle università, ci sono 136 donne: il 59% della popolazione femminile conclude gli studi, contro il 41% di quella maschile. Il dato eclatante è che il 60% dei laureati con lode è rappresentato da donne”, dice Katia Dezio, responsabile Coordinamento Donne della Cisl provinciale.

“Sono sempre di più le donne costrette a lasciare il mondo del lavoro per occuparsi dei figli o comunque della cura della famiglia – continua Dezio. Per chi non lo fa, il part-time è l’unica forma di conciliazione fra tempi di lavoro e vita, e purtroppo in alcune realtà, come nel lavoro a turni sulle 24 ore, molto difficile da ottenere. Il Part Time spesso è una scelta obbligata e non volontaria della donna, perché sempre più spesso sono le stesse aziende a proporre alle donne il tempo parziale, oppure perché è l’unica scelta da fare per conciliare il lavoro, e quindi garantirsi un minimo stipendio e una futura pensione, e allo stesso tempo riuscire ad accudire i figli e i genitori che hanno bisogno di cure. Le donne non solo continuano a pagare con il lavoro e la possibilità di fare carriera, la scelta della maternità, in quanto devono occuparsi prima dei bambini, poi dei genitori anziani”.

L’iniziativa del pomeriggio, promossa da Fisascat, in continuità con il percorso avviato dalla progettazione di Forza Fragile e dell’attenzione alle discriminazioni e alle violenze di genere, punta invece sulle “dinamiche che producono atteggiamenti sessisti. Non vi è dubbio – dice Terry Vavassori, segretaria della categoria del commercio e terziario – che l’immagine delle donne proposta dai media sia anch’esso un aspetto importante che influisce nei comportamenti quotidiani. Nella pubblicità, nella scuola, nella normativa, il più delle volte si propone la donna solo come oggetto sessuale, nel solo ruolo di cura e al servizio dell’uomo.

L’analisi e la consapevolezza che l’immagine distorta della donna sia una parte importante del problema della discriminazione – conclude Vavassori –è per noi determinante per raggiungere l’obiettivo di una vera integrazione e del rispetto della donna in tutti gli ambiti, lavorativo compreso”.

Nel consiglio generale della Femca il 15 marzo, la categoria di tessili e chimici presenterà storia e percorso sindacale delle donne che nell’organizzazione lasciano quotidianamente il segno: chi in fabbrica, come Milena, Maria e Barbara; chi nella formazione, come Cinzia e Daniela; chi negli aspetti organizzativi del sindacato, come Candida, Daniela e Monica, e chi negli aspetti politici della rappresentanza e della contrattazione, come la segretaria nazionale Nora Garofalo, che concluderà l’incontro.

venerdì 8 marzo alle 15 al Teatro del Borgo di piazza Sant’Anna a Bergamo Terza Università in collaborazione con Cgil e con il sindacato dei pensionati Spi-Cgil invita tutte (e tutti) a celebrare insieme la Giornata Internazionale delle Donne. In programma c’è il concerto dal titolo “Storie di donne” di Claudio Morlotti e Terre Miste.

L’iniziativa è composta, nella sua prima parte, da un recital per cantare la donna in tutte le sue sfumature: canzoni d’amore e di dolcezza, canzoni di speranza e per un futuro di parità fra i sessi.

Nella seconda parte del pomeriggio, invece, la scena sarà tutta per “Le donne nelle canzoni di Fabrizio De André”. Nella produzione del leggendario cantautore genovese tantissime sono le canzoni dedicate alla donna e alla condizione femminile.

L’iniziativa, ad ingresso gratuito, è aperta a tutti.

Venerdì 8 marzo il “Gruppo Più Donna”, L.I.L.T. (Lega Italiana Lotta Tumori) Bergamo e l’Associazione “Wondy sono io”, Associazione per la Diffusione della Cultura della Resilienza, in collaborazione con il Comune di Bergamo, inaugurano a Bergamo la mostra “In Viaggio con Wondy” sul valore della resilienza raccontata attraverso la vicenda della giornalista e scrittrice Francesca Del Rosso, detta “Wondy”, che ha affrontato il tumore con il sorriso e tanto coraggio.

L’opening si terrà l’8 marzo alle 18 alla sala Ex Ateneo, in Città Alta, Bergamo e vedrà la partecipazione della campionessa paralimpica Martina Caironi che porterà il suo esempio positivo e vincente di giovane donna resiliente.

L’esposizione, poi, rimarrà aperta fino al 17 marzo dalle 11 alle 19 con ingresso libero.

Nel giorno dedicato in tutto il mondo alle donne, il “Gruppo Più Donna – LILT” intende in questo modo celebrare tutte le persone che non si vogliono arrendere alle difficoltà, ma anche comunicare il significato di un valore tanto importante per affrontare la vita.

“Quel giorno, quando mi svegliai, era già tutto fatto. Avevo compiuto da poco diciotto anni. La mia gamba sinistra era stata amputata per metà. Mi era stata strappata una parte di me, una parte della mia vita, del mio futuro, dei miei sogni e anche della mia femminilità. Poco a poco mi resi conto di quanto valesse per me la vita e di come volessi scoprire ancora con più avidità quello che stavo rischiando di perdere, se fossi morta appunto. “racconta Martina Caironi” In questa mostra si parla di resilienza, si racconta di una donna che non ha voluto mollare la presa, ma continuare a lottare per poter sorridere alla vita. E, a organizzare la mostra, sono altre donne che ugualmente vogliono testimoniare la bellezza della vita, quella stessa vita che a volte ti fa lo sgambetto. È per me importante essere presente all’inaugurazione di questa mostra, perché credo che possa essere fonte di ispirazione per molte persone, e oggetto di riflessione per tutti. Di vita ne abbiamo una sola. Io credo che apprezzarla sia un compito che spetta a ciascuno noi.”

La mostra fotografica dedicata a Francesca “Wondy” è un omaggio alla sua resilienza, attraverso la storia fatta di immagini e brevi testi. Il punto di partenza è agosto 2010, momento in cui Francesca scopre di avere “due sassolini” nel seno destro. Le foto sue e della famiglia raccontano non solo i viaggi “veri” fatti da questo momento, ma tracciano le tappe della malattia: le tavole testimoniano lo stato di avanzamento del tumore e le reazioni di Wondy. La sua “vita da resiliente” emerge con chiarezza da questo percorso creato con 15 tavole.

Per informazioni:

Gruppo Più Donna LILT Sezione di Bergamo

– Mariuccia Bordegari 3479561898

– Patrizia Castelletti 3298825846

Ironia e comicità al teatro Sociale saranno le chiavi per riflettere sull’essere uomini nella nostra società. Da giovedì 7 a sabato 9 marzo (ore 21), con replica straordinaria domenica 10 (ore 17), nell’ambito della Stagione di Prosa al Sociale della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, è in scena “Il maschio inutile”, spettacolo della Banda Osiris, con la partecipazione, anche nelle vesti di autori, del giornalista Federico Taddia e dell’epistemologo Telmo Pievani. Durata 1 ora e 20 minuti senza intervallo.

Il maschio inutile gioca con ironia sull’evoluzione della specie umana e sul suo rapporto, spesso condito da stranezze, con il sesso, mescolando linguaggi differenti, musica, storie (tutte vere, ci tengono a precisare gli autori), comicità, scienza, satira sociale. Il tutto attraverso l’espressività pirotecnica dei quattro comici – musicisti della Banda Osiris (Sandro Berti, Gianluigi Carlone, Roberto Carlone e Giancarlo Macrì), le narrazioni di Federico Taddia, conduttore radiofonico e televisivo, e la riflessione scientifica proposta dal bergamasco Telmo Pievani, filosofo, accademico ed evoluzionista.

Lo spettacolo parte da una semplice ma cruciale domanda: Che cosa significa essere maschi oggi? “La condizione femminile è da tempo sotto i riflettori, ma pochi parlano della crisi mondiale del maschio. Antiche certezze si vanno sgretolando”, affermano gli autori e protagonisti de Il Maschio Inutile, “Nell’età della pietra, i maschi facevano i maschi e le femmine facevano le femmine, o almeno così sembra. Adesso è tutto più complicato e si affaccia la novità scientifica sconcertante secondo cui, in natura, il sesso debole è proprio quello maschile”.

E qui partono una serie di riflessioni, ovviamente in stile Banda Osiris: “Negli animali non umani si scoprono storie raccapriccianti. In certi pesci, i maschi sono diventati “nani parassiti”, appendici penzolanti dal corpaccione della femmina, scroti ambulanti. Neanche in un film di fantascienza femminista ci sarebbero arrivati. In altri casi ancora le femmine fanno tutto da sole auto-fecondandosi come amazzoni, o cambiano sesso all’occorrenza. Decidono tutto loro. I maschi invece si ammazzano di fatica per farsi scegliere dalle femmine, lottando gli uni contro gli altri o esibendo costosissimi ornamenti. Una vitaccia”.

Ne Il maschio inutile i quattro uomini della Banda Osiris decidono per la prima volta di costituire un gruppo di auto-aiuto. Con il contributo di un narratore di storie, Federico Taddia, e di uno scienziato dell’evoluzione, Telmo Pievani, esplorano quindi i gironi infernali della mascolinità: una terapia d’urto, una catarsi. Scoprono così che i loro cromosomi stanno invecchiando, che il corpo maschile è pieno di parti inutili, che per non fare la pipì fuori dal vaso hanno bisogno di una mosca finta dipinta nell’orinatoio, e che in natura c’è veramente di tutto: eterosessualità, omosessualità, bisessualità, transessualità. Insomma, un’esplosione di diversità in cui il maschio tradizionale si sente piccolo e periferico. Poco male: il mondo trabocca di inutilità e gli uomini rientreranno a buon titolo nella categoria del superfluo. A meno che non decidano di smettere di fare i maschi da cartolina, i maschi tutto testosterone.

Ecco allora che emerge la domanda fatidica: perché nonostante tutto i maschi sopravvivono?

Sabato 9 marzo alle 21 al teatro Creberg a Bergamo Debora Villa sarà in scena con lo spettacolo “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere”.

“Tanto tempo fa, i Marziani e le Venusiane si incontrarono, si innamorarono e vissero felici insieme perché si rispettavano e accettavano le loro differenze. Poi arrivarono sulla terra e furono colti da amnesia: si dimenticarono di provenire da pianeti diversi”. Il testo di John Gray è un best seller mondiale che ha venduto cinquanta milioni di copie ed è stato tradotto in quaranta lingue, si basa su un pensiero tanto semplice quanto efficace: gli uomini e le donne vengono da due pianeti diversi.

A portare in scena l’adattamento teatrale, una esilarante terapia di gruppo collettiva, del libro più celebre dello psicologo statunitense John Gray sarà per la prima volta in assoluto una donna: l’attrice Debora Villa. Cercando di restare imparziale, Debora vi condurrà per mano alla scoperta dell’altro sesso senza pregiudizi. Per la prima volta quindi, sarà una rappresentante di Venere a ricordarci, con la sua comicità travolgente e irriverente, raffinata e spiazzante, quali sono le clamorose differenze che caratterizzano i Marziani e le Venusiane.

Un lavoro teatrale in accordo con Bernard Olivier e Alain Dierexs,scritto da Paul Dewandre; messa in scena Debora Villa e Giovanna Donini in collaborazione con Andrea Midena.

Dal 7 al 10 marzo allo Spazio Greppi di Dalmine sarà allestita la nona mostra fotografica al femminile “Donne in viaggio”. L’inaugurazione si terrà giovedì 7 marzo alle 22. Gli orari di apertura sono: venerdì 8 dalle 18 alle 21; sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 21.

La Pro Loco Ardesio rende omaggio alle donne con il concerto della band Nails in “Ardesio loves woman” che si terrà venerdì 8 marzo al Cineteatro dell’Oratorio di Ardesio. Una serata dedicata alla musica di grandi interpreti femminili e soprattutto a tutte le donne. A loro la Pro Loco di Ardesio ha voluto dedicare una serata speciale, un omaggio alla creatività, alla femminilità, al coraggio e alla forza delle donne che ogni giorno sono protagoniste. La band Nails, il cui nome richiama la femminilità, ripropone grandi successi di famose artiste della musica italiana come Laura Pausini, Giorgia, Elisa, Irene Grandi, Emma Marrone, Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia, Mina, Malika Ayane, Loredana Berté, Gianna Nannini, Noemi e molte altre. Un concerto tutto da ascoltare, uno straordinario omaggio alla donna, alla musica e ai grandi successi tutti al femminile.

Tra le numerose esibizioni della band lo scorso 25 Novembre il partecipato concerto al Teatro Creberg a Bergamo in occasione della giornata contro la violenza sulle donne.

La Band “Nails” è composta da Barbara Ravasio (voce), Gabriele Guerini (basso), Mauro Donini (chitarra acustica, sax tenore e soprano e cori), Elio Donini (batteria e

percussioni), Max Cappellini (chitarre elettriche) e Claudio Vavassori (tastiere).

Il concerto, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l’Oratorio è a ingresso gratuito con offerta libera. Informazioni: info@prolocoardesio.it

Venerdì 8 marzo alle 20.45 al cineteatro di Rosciate, a Scanzorosciate, andrà in scena uno spettacolo di teatro a fumetti dal titolo “Ruote rosa – Storia di Alfonsina Morosini Strada, Ciclista”, di Luna e Gnac. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Scanzorosciate.

In scena Michele Eynard, Laura Mola e Federica Molteni; scenografie di Enzo Mologni; costumi di Vittoria Papaleo e Maria Barbara de Marco; regia e Drammaturgia di Carmen Pellegrinelli. L’ingresso libero e gratuito.

L’esibizione si ispira alla biografia di Alfonsina Morini Strada, che agli inizi del ‘900, sfidando le convenzioni, decide di diventare una ciclista. Alfonsina vince molte gare e riesce nel 1924 a partecipare, prima e unica donna nella storia, al Giro d’Italia. Quella di Alfonsina è una storia di emancipazione, ma nello stesso tempo è una storia antieroica, fatta di entusiasmo, di fatica e di una grande spinta ideale.

Alfonsina, con la sua vita, può raccontare due passioni altrettanto forti: quella per la bicicletta e quella per la libertà dagli stereotipo di genere. Era quasi cento anni fa, ma ancora oggi ne abbiamo bisogno.

Venerdì 8 marzo alle 20.30 al centro culturale di Brusaporto si terrà una serata dedicata alla giornata internazionale della donna, organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Brusaporto. Protagonista dell’incontro sarà “Il mio Iran”, lettura a cura di Francesca Beni.

A Shirin Ebadi è stato conferito nel 2003 il Nobel per la Pace. Prima persona iraniana e undicesima donna ad averlo ricevuto da quando il premio è stato istituito, a Shirin è stato riconosciuto il merito di credere in una lettura positiva dell’Islam, in accordo con i concetti di democrazia e rispetto dei diritti umani, ai quali ha dedicato tutta la sua attività in ambito legale, difendendo donne e bambini nei tribunali di Teheran.

“Il mio Iran” è la riduzione dell’omonimo romanzo scritto da Shirin Ebadi; questa è una lettura ad una sola voce, ed il racconto della storia di Shirin è intervallato dalla proiezione di alcuni filmati che aiutano ad inquadrare la vicenda dal punto di vista storico, ripercorrendo la storia dell’Iran dall’ultimo Scià all’attuale Repubblica Islamica attraverso le principali tappe che hanno segnato la Nazione ed il Mondo Intero.

Ne esce l’immagine di una donna forte, che ha saputo ribellarsi alla discriminazione di genere rappresentando agli occhi di tutto il mondo la lotta per i diritti civili. La storia inizia a Teheran, con Shirin bambina. Cresciuta in una famiglia non tradizionale le viene consegnato dai genitori il bene più prezioso: l’indipendenza. Con questa, Shirin sarà libera di scegliere il proprio percorso, diventando prima Giudice e poi avvocato in difesa dei diritti di chi non può difendersi, mettendo sotto accusa, attraverso i processi che la porteranno ad essere nota in tutto il mondo, l’intero sistema giudiziario.

“Il mio Iran” non riguarda solo il Medioriente. “Il mio Iran” è anche la storia di come l’Occidente abbia concorso all’accadere dei fatti così come sono accaduti.

A Trescore Balneario venerdì 8 marzo alle 21 al cinema teatro Nuovo l’amministrazione comunale organizza un incontro dal titolo “Le donne fanno squadra”. Partecipano: Mammesaure, una squadra di rugby che avanza compatta e vince; Fior di loto, associazione contro la violenza che sostiene e accoglie; The Real, crew che danzando mette in luce il valore dell’andare in sincrono; e Ivano Carcano, un uomo che sostiene un movimento femminile, quello della marcia delle donne per la pace. Per maggiori informazioni: Ufficio Cultura – via Locatelli 65 – tel. 035/955670 – E-mail: cultura@comune.trescore-balneario.bg.it

Venerdì 8 marzo alle 21 all’aula magna dell’istituto comprensivo di Albano Sant’Alessandro andrà in scena uno spettacolo teatrale e musicale dal titolo “Una donna vera – Matilde Capuis: quando la creazione musicale è donna”.

I testi sono di Alessandro Cuppini, musiche eseguite da Raffaella Bovo e Suleima Burrafato, regia di Giuseppe Nespoli. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla cultura in collaborazione con TeatrAttivo. Per informazioni rivolgersi alla biblioteca: tel. 035.583096 • biblioteca@comune.albano.bg.it

In occasione della giornata internazionale della donna al castello Giovanelli di Luzzana vengono organizzate due mostre, intitolate “L’anima del femminile” e “Semplicemente donna”. L’inaugurazione si terrà venerdì 8 marzo alle 19 e le esposizioni si potranno visitare sino a domenica 19 maggio.

L’ANIMA DEL FEMMINILE sculture in ceramica di Francesca Zucchinali. Esposizione di opere di corpi femminili plasmati nell’argilla che traccia un percorso: dalle nostre lontane antenate fino ai giorni nostri. Simboli, Miti, Realtà odierne, maternità e storie alla ricerca profonda dell’anima femminile.

STORIA DELLA MOSTRA

Le mie mani nell’argilla, nella terra, sono entrate quando ho deciso di cessare una parte importante della mia professione di ostetrica “l’assistenza al parto”, ormai 10 anni fa. Questa decisione mi ha fatto sentire una mancanza, un vuoto, che mi ha attirato verso il modellare e mi ha sospinto inevitabilmente verso l’argilla. Le mie mani sono entrate nel corpo delle donne per tantissimi anni, nella terra delle donne e hanno sentito la potenza e la forza creatrice che ci è data. Il tocco, lo sguardo, la presenza che sostiene ed accompagna, donna con le donne nel passaggio del divenire madre, mi hanno preso per mano e portato alla ricerca di risposte alle molte domande che sorgono dinnanzi al mistero della nascita e del mettere al mondo.

Francesca Zucchinali, infermiera professionale dal 1971, ostetrica dal 1980, ha esperienza ospedaliera. Nel 1989 fonda con altre ostetriche l’associazione “Inanna”, diffondendo la cultura del parto naturale e del parto a domicilio per una demedicalizzazione della nascita. Nel 2005 è presidente dell’associazione “La casa delle donne”.

Collabora con diversi consultori famigliari. Nel 2009 inizia a incontrare l’arte del modellare l’argilla, avvalendosi per la cottura a Raku del lavoro del ceramista Vanni Gritti. Ricercatrice di strumento di crescita di sé e del femminile.

SEMPLICEMENTE DONNA mostra fotografica

Un progetto dell’Associazione Cuore di Donna che racconta la forza e il coraggio, ma soprattutto la voglia di rinascita che ogni donna vive dopo un’esperienza così particolare come quella del tumore al seno. Le donne che hanno partecipato al progetto, lo hanno fatto per celebrare la vita. Attraverso gli scatti della fotografa Consuelo Gaini, si catturano serenità e sorrisi per rimarcare e lanciare un messaggio di speranza per tutte le donne.

ASSOCIAZIONE “CUORE DI DONNA”

L’associazione “Cuore di Donna” è composta da un gruppo di donne operate di tumore e non, unite da obiettivi comuni: offrire sostegno alle donne che affrontano un percorso particolare come quello della cura al tumore e lottare contro i tumori femminili, ponendo particolare attenzione per quello al seno.

L’associazione “Cuore di Donna” si costituisce il 2 dicembre 2012 a Casazza, un piccolo paese della Valle Cavallina. Nasce dopo quasi tre anni di lavoro svolto attraverso il gruppo “Cuore di Donna”, un gruppo composto da donne operate di tumore che si “incontrano” sul social network Facebook durante la loro personale scalata verso la guarigione, condividendo “l’esperienza” di un percorso così particolare e difficile convinte che la condivisione sia parte essenziale del percorso stesso, in quanto aiuta a rimuovere le paure e a farti sentire meno sole. Un’esperienza drammatica e dolorosa può aiutare a crescere e a migliorare. Durante questa crescita, nasce dentro ognuna la consapevolezza che “La Prevenzione” sia l’unica vera certezza che abbiamo per sconfiggere il cancro. È infatti grazie alla diagnosi precoce che è possibile identificare il tumore nelle prime fasi aumentando così la percentuale di guarigione. Per questo motivo oggi facciamo nostro il motto: “Per vincere dobbiamo batterlo sul tempo”. #semplicementedonna

Sabato 9 marzo alle 20.45 alla sala teatro dell’oratorio di Gandosso andrà in scena “E quelle lacrime… ogni tanto”, con la compagnia teatrale Il Capannone. Una serata di letture, teatro, poesia, musica e filmati per celebrare la forza d’animo femminile.

Venerdì 8 marzo alle 21 al Teatro Nuovo di Treviglio (TNT) verrà proposta una serata per parlare d’amore e della capacità delle donne d’amare.

L’interpretazione teatrale sarà a cura della poetessa trevigliese Ornella Mereghetti. “La mia raccolta ‘Ti bacio la Notte’ – continua la stessa Mereghetti – racconta la storia di una passione vissuta dentro il tempo di un’attesa: un amore a distanza, che sa però arrivare dentro le pieghe dell’anima sino a diventare reale, e non importa se sia corrisposto o meno. È la storia di un amore che nei baci, nei silenzi, negli ascolti, nei desideri, nei sogni raccontati di notte, sa essere prezioso e vero, di aiuto. Perché per amare non servono braccia, serve soprattutto cuore”.

La parte tecnica dell’incontro sarà gestita dal poeta e scrittore bergamasco Mattia Cattaneo, mentre la voce che accompagnerà le poesie della raccolta sarà quella del romano Patrizio Pelizzi, attore e sceneggiatore in passato anche modello e doppiatore.

“Ho avuto il piacere di conoscere Ornella – racconta Patrizio – tramite il mio amico Mattia: entrambi sono due poeti incantevoli, capaci di arrivare all’anima delle persone. Delle poesie che dovrò interpretare, mi affascina la presa di coscienza dell’amore di una donna verso un uomo, che piano piano cresce sino ad arrivare alla sua pienezza. Nonostante si tratti di un amore platonico, forse non corrisposto, con tratti malinconici e pieni di gioia, amare ed innamorarsi è molto importante per comprendere meglio chi siamo realmente”. L’evento sarà l’occasione per fare beneficenza in favore del Villaggio Solidale, quartiere all’interno del Comune di Lurano inaugurato a settembre 2018 che punta a costruire una comunità in cui, famiglie, volontari e operatori, offrano supporto e accoglienza a chi si trova in situazioni di fragilità.

Domenica 10 marzo alle 20.30 alla biblioteca comunale di Lallio si terrà una lettura teatrale dal titolo “La forza e la bellezza”, con Enzo Valeri Peruta. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con la compagnia teatrale La Pulce in occasione della giornata della donna. Un uomo che legge storie di donne. Un maschio che rende onore alla figura femminile. Un padre che cerca di calarsi nei panni di una madre. Un percorso letterario che segue le varie tappe della vita di qualsiasi donna attraverso la lettura di brani significativi, tratti da opere di autori e autrici importanti. Un incontro che mira a divertire, commuovere, riflettere.

Domenica 10 marzo a Cividate al Piano l’amministrazione comunale comunale organizza per la manifestazione “Io l’otto in cammino”.

Tutte le donne, insieme agli uomini, sono invitate a fare una camminata lungo la pista ciclopedonale sulle rive del fiume Oglio in armonia con se stesse e la natura. Il programma prevede: alle 10 ritrovo in piazza Papa Giovanni XXIII; alle 10.15 partenza verso Ceredine e alle 11.30 arrivo alla biblioteca comunale per un momento di riflessione e aperitivo per tutte/i le/i partecipanti. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia.

A Martinengo domenica 10 marzo il gruppo “No Alla Violenza” – in collaborazione con le Associazioni di volontariato e la città di Martinengo – organizza per le vie del borgo una camminata contro la violenza sulle donne dal titolo “L’otto ogni giorno. Ognuno deve fare la sua scelta”. La manifestazione partirà da Piazza Maggiore alle 9,30 e si snoderà attraverso le vie cittadine, lungo un percorso di circa 3 chilometri. Fiocchi rossi posizionati lungo il percorso segnaleranno i luoghi in cui la comunità è chiamata a fare la propria parte nella lotta contro la violenza. La camminata è aperta a tutti e non è necessario iscriversi.

Indossate un indumento rosso.