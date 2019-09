San Giovanni Bianco, via ai lavori per il nuovo ponte sul Brembo

“Finalmente siamo operativi. I lavori sono ben cominciati”. È soddisfatto Marco Milesi, sindaco di San Giovanni Bianco, nel commentare l’inizio effettivo dei lavori per il nuovo ponte sul fiume Brembo, in località Molini.

Dopo la cerimonia simbolica della posa della prima pietra, il 5 dicembre dello scorso anno, inizia a prendere forma il cantiere per il ponte che collegherà la sponda destra del paese proprio a via Molini.

I lavori, realizzati dall’Associazione temporanea di imprese formata dalla ditta Pype Lyne di Pisticci (MT) e dal Consorzio Stabile Costruendo di Puegnago del Garda (BS), sono iniziati con due scavi sul lato sinistro per effettuare le palificazioni, sulle quali poi verrà montato l’impalcato in ferro.

Prevista entro un anno e mezzo la conclusione dei lavori, per un’opera che, come ricorda il sindaco, “è importante per la viabilità e il conseguente sviluppo di San Giovanni Bianco e di tutta l’Alta Valle Brembana”.