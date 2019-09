I trofei amichevoli si intersecano spesso con le competizioni ufficiali, passando in secondo piano nella comunicazione ma non nel rendimento dei nostri atleti.

Iniziamo dal Memorial Rossini, dedicato alle categorie assolute di spada (over 14), svolto a Cremona nel fine settimana del 24 febbraio e giunto alla sua 18^ edizione. A mettersi in evidenza nella gara maschile è stato Mario Villa con un ottimo 2° posto, sconfitto in finale da Pietro Tassinari della Bergamascha Scherma dopo aver superato ai quarti il piacentino Alessandro Sonlieti e in semifinale Alessandro Pandiani di Milano Scherma. Bene anche Marco Lattarulo che conclude la trasferta cremonese con un promettente 16° posto ,sconfitto agli ottavi dal piacentino Paolo Carini.

di 6 Galleria fotografica Podi e vittorie nelle amichevoli per Scherma Bergamo









Nella spada femminile, il risultato migliore giunge da Iris Tornelli con il 15° posto, fermata agli ottavi dalla milanese Valentina Scassiano.

Spostandoci a Desio (MB), nel fine settimana del 2-3 marzo, una nutrita delegazione bergamasca ha partecipato al tradizionale Trofeo Città di Desio, il 29° per l’esattezza. A far scintille è stato Massimo Mari vittorioso nella competizione Ragazzi/Allievi di spada (12/13 anni, prevalendo in finale su Riccardo Gianoli di Bresso. Nella stessa categoria giungono altri due risultati positivi per la Scherma Bergamo con Marco Locatelli 5° e Niccolò Gionfriddo 7°, entrambi sconfitti ai quarti rispettivamente da Tommaso Bonalumi di Pavia e dal nostro vincitore Massimo Mari.

A un passo dal trionfo anche Lucia Castelli, la fiorettista della categoria Giovanissime (11 anni) dopo una prova ben condotta, si arrende solo in finale alla comense Alessandra Tavola conquistando un bellissimo secondo posto.

Nella categoria Ragazze/Allieve di fioretto a mettersi in evidenza è Claudia Accardi con il 7° posto, sconfitta ai quarti da Aurora Colangione della Mangiarotti Milano.

A Pavia si è svolta una manifestazione non competitiva di spada per i più piccini non ancora agonisti (under 10), in cui dopo i vari incontri al termine di tutti si premiava ogni partecipante senza la compilazione della classifica finale! Complimenti alle nostre piccole leve presenti: Filippo Brignoli, Elio Bellezza Fontana e Maddalena De Benedictis