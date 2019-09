Otto marzo, la lettera di Gori alla figlia: “Spero che tu abbia spazio per tutto quello che vorrai”

La festa della donna vista dai papà e alle mamme: è questo il taglio che Repubblica ha voluto dare per celebrare l'8 marzo. Otto lettere alle bambine e alle ragazze di oggi, otto messaggi di madri e padri alle loro figlie, per augurare a loro a tutte le giovani donne buon 8 marzo.

Tra le firme che hanno mandato a Repubblica il loro pensiero, insieme alla scrittrice Marina di Guardo, cantautore Omar Pedrini e alla conduttrice tv Camilla Raznovich, c'è anche il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori che dedica la sua lettera a sua figlia Benedetta che il 7 marzo ha conseguito la laurea.

"Bitta adorata,

mi sa che questo 8 marzo te lo ricorderai. Oggi ti laurei, oggi festeggeremo i 90 anni di tuo nonno, oggi è la festa di tutte le donne. Non parlo qui del nonno Alberto. Ma non riesco a non collegare con un trattino i punti 1 e 3, pensando a te giovane donna e al futuro che vorrei per te. Ieri, ascoltandoti esporre la tesi, ho rivisto questi anni volati veloci, dal giorno in cui ti ho accompagnato in classe per la prima volta.

Non sai come mi sono sentito orgoglioso nel seguire la tua voce sicura spiegare, argomentare, sostenere con convinzione le idee che ti sei formata. C’era competenza e c’era passione. Emergeva una visione del mondo, una gerarchia di valori, che credo sia il frutto più prezioso di questi anni di studio a Pollenzo. Una visione rispetto alla quale sei tu oggi che hai da insegnare a me. Che futuro ti aspetta? Non so dirlo. La cosa bella dell’avere 22 anni è che hai ancora (quasi) tutte le strade aperte, la faretra ancora piena di frecce.

So che saprai cogliere il tuo bersaglio. Io spero per te che ci sia spazio per tutto, com’è stato per me e per tua mamma: per l’impegno e per gli affetti, per te stessa e per gli altri, per il lavoro e per la famiglia, per le sfide professionali e per i figli. So che non ci pensi e che oggi i tuoi traguardi sono altri. Ma nel giorno della Festa della Donna il mio augurio per te, donnina meravigliosa, laureata e proiettata verso il futuro, giustamente consapevole dei tuoi diritti e dei tuoi talenti, è che la tua vita contenga tutti i sapori, e che ti porti anche quel dono straordinario che tu e tuoi fratelli siete per la mia."