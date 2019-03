L’otto marzo delle ragazze: celebriamo la bellezza della vita

Donna: individuo della specie umana di sesso femminile, madre, moglie, sorella. Vedi anche “emancipazione”.

Facile no? Sono tutte definizioni corrette di donna, ma come ogni regola servono delle eccezioni affinché possa essere confutata.

Scavalcherei a gamba tesa la descrizione della donna come “individuo della specie umana di sesso femminile” che è scientificamente condivisibile per fermarmi qualche istante, invece sulla parola madre.

Benché sia normale considerare la donna come mamma è riduttiva questa definizione: bisogna considerare anche tutte le donne che sono diventate madri senza volerlo, le ragazze che sono diventate donne solo quando hanno tenuto tra le braccia una loro piccola copia che dormiva quieta immune alla poesia straziante della vita, bisogna pensare alle donne che avrebbero voluto diventare madri, ma che non hanno potuto.

Non si possono dimenticare nemmeno le donne che stavano per diventare madri, ma per mille motivazioni hanno dovuto sussurrare un addio troppo precoce a colui, o colei, che era già parte della donna stessa.

È peccato non ricordare le donne che avrebbero voluto dare un ultimo bacio sulla fronte al figlio prima che partisse per la guerra ed è reato dimenticarsi di parlare di tutte quelle donne che se avessero saputo che quello sarebbe stato l’ultimo abbraccio che avrebbero potuto dare alla propria figlia l’avrebbero tenuta più a lungo tra le proprie braccia fino a che i loro profumi si sarebbero mischiati in maniera indelebile, incastonati, come gemme, sugli indumenti.

Infine ci sono le eroine che hanno donato la propria vita affinché potesse vivere il bambino e venire al mondo.

È facile dire moglie se ci si scorda delle donne picchiate, delle migliaia di decine di donne che sono costrette a parlare a bassa voce e respirare piano, a non lamentarsi e a subire le decisioni di una società che non ne comprende il valore. È facile dire moglie se è rispettata e rispetta.

È semplicissimo essere moglie se si è scelto il proprio coniuge, se la sera si può uscire con le amiche, se il pomeriggio ci si può fermare al parco con il proprio figlio ed è un gioco da ragazzi essere moglie se non si deve dire anche questa volta “sì, sono caduta ancora, sono proprio sbadata” mentre con la mano ci si stringe la pancia sperando che il figlio che si porta in grembo non subisca i colpi violenti di una bestia che non si merita nemmeno l’appellativo di “uomo”.

È difficile essere sorella perché sai, anche se non ne parla, quello che l’altra vive, ma anche tu devi stare zitta, muoverti piano e non far trapelare nulla perché magari qualcuno si arrabbia.

Magari, invece, sei stanca, più stanca di tua sorella che con i lividi ci convive da anni e quindi sei tu a reagire, tu a parlare a spezzare quella barriera più rigida del diamante, perché il silenzio, quando vuole, sa essere impenetrabile. Sei tu che inizi a bisbigliare qualcosa, poi lo sussurri piano, poi lo abbozzi e poi… e poi basta lo urli, perché sei stanca certo, ma sei forte, hai la pelle dura e il cuore giovane.

Ecco cos’è una donna: è sofferenza, è difficoltà, è rigore etico e morale, è regole, è disciplina, è delicatezza. Una donna, però, è soprattutto coraggio, forza, arroganza di prendersi ciò che le appartiene, è voglia di vivere, è uno tsunami che distrugge gli schemi prestabiliti e si prende ciò che ciò che vuole.

Una donna è colei che sa che piangere non è una debolezza, ma corrisponde al coraggio di provare emozioni, di vivere.

L’8 marzo si festeggia la donna che, citando il Grande Roberto Benigni:

“È uscita dalla costola dell’uomo, non dai piedi perché dovesse essere calpestata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale, un po’ più in basso del braccio per essere protetta, dal lato del cuore per essere amata”

L’8 marzo si festeggiano anche tutti gli uomini che sanno stare accanto ad una donna, in grado di baciarle le ferite fino a quando non diventano impercettibili cicatrici e si onorano tutte le donne che amano e rispettano la vita, se stesse e l’uomo, o la donna, che hanno al proprio fianco.

L’8 marzo, però, si festeggiano anche tutte le donne che sono nate nel corpo di un uomo e che avvolte da barba e baffi stanno strette e si celebrano tutte le donne che hanno avuto il coraggio di cambiare il loro corpo come per prima ha fatto Lili Elbe, la cui storia è stata raccontata da Tom Hooper un “The Danish Girl”.

L’8 marzo si festeggia la bellezza, a volte aspra della vita, non solo le donne.