Italmobiliare chiude il 2018 con 19,8 milioni di utile: confermata la cedola

Il consiglio di amministrazione di Italmobiliare, la cassaforte della famiglia Pesenti, ha dato il via libera ai conti del 2018 che si sono chiusi con un utile di 19,8 milioni di euro.

Il raffronto con i 102,1 milioni registrati nel 2017, spiega la holding in una nota, deve tener conto delle plusvalenze realizzate nel precedente esercizio, pari a oltre 100 milioni, dalla cessione di Bravo Solution e dalla vendita di alcuni titoli. Il board ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,55 euro per azione,

Lo scorso anno il valore delle Portfolio companies è più che raddoppiato a 497,5 milioni di euro a seguito degli investimenti in Caffè Borbone e Iseo (per circa 185 milioni) e dell’incremento di valore per oltre 70 milioni determinato dai positivi risultati delle partecipate.

Per il consigliere delegato Carlo Pesenti l’impegno di Italmobiliare nel 2019 “sarà da una parte identificare e completare nuovi investimenti e dall’altra sostenere la crescita e l’incremento di valore delle partecipate, che in alcuni casi hanno già confermato nei primi mesi del 2019 il proseguimento del trend positivo”.