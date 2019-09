Festa delle donne, Panigada e quel qualcosa in più del teatro al femminile

Donna. Fonte di creatività, bellezza, arte. Musa di poeti, artisti, scrittori. Corpo di fiamma, di lusinghe, passione, vita e carnalità. Il teatro, come rappresentazione intrinseca del mistero, del non detto, della magia e del disvelamento della realtà, non può che essere Donna.

Ripudiate e allontanate dalla storia del teatro e dai palcoscenici come attrici per secoli, le donne sono sempre state figure essenziali, invece, per i testi testi teatrali: dominando con il ruolo di protagoniste sin dalle prime rappresentazioni in età classica. Ora, nel 2019, le donne non sono solo protagoniste di testi drammaturgichi, ma sono autrici, attrici, e direttrici di teatri e di produzioni teatrali.

E qual è, in definitiva, l’apporto che una donna ai vertici in campo teatrale e artistico può dare? In occasione della festa donna abbiamo intervistato Maria Grazia Panigada, responsabile della stagione teatrale del Donizetti.

Nell’ambito della direzione teatrale, le donne hanno una voce? Che apporto diverso possono dare?

“Sicuramente a livello di direzione artistiche e programmatori, le donne fanno ancora fatica. Nel senso che c’è una preponderanza maschile che alza di più la voce e che ha più chance e possibilità. Ce ne sono di donne ai vertici in questo campo, ma è ancora minoritario. Ma forse chi lo fa ha più cura del tessere le relazioni. Io ho cercato di farlo a Bergamo, ma penso anche all’esperienza del Quarticciolo a Roma.”

In che modo?

“Nella capacità di portare un’idea di fare casa, di un teatro che fa casa e una direzione artistica che fa casa. Vivere il proprio luogo artistico per fare comunità e unione. Immaginare gli spettacoli come ospitalità generativa: questo aspetto, secondo me, è prettamente femminile, anche nella scelta dei testi. C’è anche negli uomini, in alcuni, ma nelle donne c’è più l’idea non di fare memoria, ma di tramandare in generazione in generazione.”

Un esempio?

“Ad esempio, in questo narrare le donne sono state di sicuro le prime a narrare nelle case nel teatro di narrazione in Italia. Come nel 1989 con Stabat Mater, Laura Curino, Lucilla Giagnoni e Mariella Fabbris, giravano nelle case a recitare, senza chiedere niente se non l’ospitalità, affidandosi in questi racconti.”

Oggi è la festa della donna, quale spettacolo consiglia?

“Ogni anno porto uno spettacolo: quest’anno a Bergamo abbiamo il Maschio Inutile. Un anno portiamo uno spettacolo “serio” e uno ironico, perché l’ironia caratterizza la donna. Ma uno spettacolo che secondo me rappresenta bene la Festa della Donna è Scintille di Laura Curino perché racconta quella notte della fabbrica, l’ incendio che poi diede l’origine all’8 marzo: racconta la storia di quella giornata e parla di fragilità e della condizione femminile. E poi mi viene da dire tutti quei racconti di donne coraggiose. Storie di donne che combattono la nostra epoca, che non attraversano la grande storia, ma raccontano di tratti intimi di donna.”