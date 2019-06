Debutta “Il Silenzio dell’acqua” con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini: la tv dell’8 marzo

Per la prima serata in tv, venerdì 8 marzo su RaiUno alle 21.25 ci sarà la quarta delle cinque puntate di “Sanremoyoung – La semifinale”.

Penultimo appuntamento con il programma dedicato ai giovani cantanti di età compresa tra i 14 e i 17 anni, condotto da Antonella Clerici. I sei talenti rimasti in gara, anche questa sera, per proseguire il loro percorso devono conquistare i voti della giuria formata dal pubblico a casa, dai componenti dell’orchestra e dall’Academy, costituita da 11 personaggi noti del mondo dello spettacolo presenti in studio. Due verranno eliminati, quattro accederanno alla finale di venerdì prossimo.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la prima delle quattro puntate della fiction “Il silenzio dell’acqua”, con Ambra Angiolini, Giorgio Pasotti, Valentina D’Agostino, Carlotta Natoli, Fausto Sciarappa, Claudio Castrogiovanni, Caterina Biasiol, Lorenzo Adorni e Thomas Trabacchi. Durante la festa del paese scompare una ragazza, Laura (Caterina Biasiol). Sua madre Anna si reca in commissariato e denuncia il fatto. Gli agenti Andrea (Giorgio Pasotti) e Dino (Claudio Castrogiovanni) che si occupano del caso, decidono di rivolgersi a Grazia (Sabrina Martina), la migliore amica di Laura, che fornisce loro una lista di persone con cui parlare. Il primo è Max (Lorenzo Adorni), titolare di un centro immersione che, però, nega di aver visto la ragazza.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis”, con Wilmer Valderrama ed Emily Wickersham. Andranno in onda tre episodi intitolati “Due al prezzo di uno”, “Exit strategy” e “Tempesta in arrivo”. Nel primo, una bara si apre durante alcuni lavori di manutenzione in un cimitero, rivelando al suo interno, oltre al cadavere di un’anziana signora, anche quello di un tenente dei marine, scomparso pochi mesi prima. Nel secondo, nel corso di un appostamento con Torres e Bishop, un agente della polizia sparisce in circostanze misteriose. Nel terzo, durante una festa al circolo della Marina, il tenente Wynn viene ferito e sua moglie rapita.

Questo telefilm prende il posto della fiction “Suburra – La serie” che è passata al lunedì in seconda serata.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Attualità, politica e satira saranno protagoniste su La7 dove alle 21.15 ci sarà “Propaganda live”, con Diego Bianchi in arte Zoro.

Su Tv8 alle 21.30 l’appuntamento è con “Italia’s got talent”, condotto da Ludovica Comello. In giuria Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e Claudio Bisio.

Su Canale Nove alle 21.25 sarà la volta di “Fratelli di Crozza (live)”, con Maurizio Crozza.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “7 minuti”, di e con Miche Placido e con Ambra Angiolini; su Italia1 alle 21.25 “Tata Matilda e il grande botto”, con Emma Thompson; e su Rai4 alle 21.10 “A-Team”, con Liam Neeson.

Ancora, su La7D alle 21.30 “the women”, con Meg Ryan; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Uragano di fuoco”, con Casper Van Dien; su La5 alle 21.15 “Cinderella story”, con Hilary Duff; su Iris alle 21 “Spartacus”, con Kirk Douglas; e su Italia2 alle 21.10 “The Breed – La razza del male”.

Da segnalare, infine, su Rai5 alle 21.15 “The art show”; su Mediaset Extra dalle 16.35 “L’isola dei famosi 14 – Extended edition” e su Real Time alle 21.10 “Cake star – Pasticcerie in sfida”.