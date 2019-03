Coppa del Mondo, a Spindleruv Mlyn gigante sfortunato per Sofia Goggia

Dura meno di trenta secondi lo slalom gigante di Spindleruv Mlyn di Sofia Goggia che nella mattinata di venerdì 8 marzo non ha concluso la prima manche.

La ventiseienne di Astino, al ritorno nella disciplina dopo la caduta ai Campionati del Mondo, è uscita dal cancelleto molto veloce, riuscendo a far segnare al primo rilevamento un tempo migliore della leader Petra Vhlova nonostante il pettorale 17, tuttavia una scivolata avvenuta poco dopo in una curva verso destra non le ha permesso di giocarsi le proprie carte su una pista rovinata dal continuo passaggio delle atlete.

A condurre dopo metà gara è la slovacca Petra Vhlova che, nonostante un piccolo errore nella prima parte di discesa, ha fermato il cronometro in 1’12”59.

La giovane sciatrice allenata dal bergamasco Livio Magoni ha inflitto pesanti distacchi alle avversarie, fra le quali la tedesca Viktoria Rebensburg e l’azzurra Federica Brignone, rispettivamente distanti 48 centesimi e un secondo e nove centesimi, mentre per la lotta per il podio vi saranno anche la leader di Coppa Mikaela Shiffrin e l’austriaca Eva Maria Brem.

Dopo lo sfortunato gigante, Sofia Goggia prenderà parte alle finali di Soldeau in programma a partire da mercoledì 13 marzo proverà a conquistare il podio nel supergigante e nella discesa libera che chiuderanno la stagione