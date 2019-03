Trecentosettantasei milioni di investimenti, una settantina a carico del Comune di Bergamo. Sono quelli previsti nel nuovo Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile di Bergamo (Pums), presentato giovedì 7 marzo a Palafrizzoni: lo strumento che mira a trasformare lo scenario infrastrutturale e strategico della mobilità di Bergamo da qui al 2030 (leggi qui).

Trecento milioni sono quelli del collegamento ferroviario con l’aeroporto di Orio (già finanziati) e della linea T2 del tram per la Val Brembana (da reperire a livello nazionale). Per Palafrizzoni, dunque, fanno 70 milioni da spalmare in dieci anni. Un obiettivo che l’amministrazione reputa fattibile.

La proposta, illustrata dall’assessore Stefano Zenoni, tra le altre cose prevede il raddoppio dei posti auto nelle zone di interscambio, e nuove aree sosta alla Grumellina, al rondò per Orio e a sud di Colognola. Oltre a una nuova linea di autobus per Città Alta, che collega il nuovo ospedale a viale Giulio Cesare.

Il tutto è stato affidato da Comune e Atb alla consulenza tecnica dello studio Trt Trasporti e Territorio Srl di Milano: società fondata nel 1992 dall’economista Marco Ponti, esperto nel campo dei trasporti, nonché coordinatore della commissione sull’analisi costi-benefici della Tav Torino Lione, il cui responso è stato fortemente negativo.

Ponti, 77 anni, in passato è stato autore del documento “Tav: le ragioni liberali del no”, che gli è valso anche l’appellativo di “professore No Tav”. Tuttavia, sta diventando un caso lo studio riservato della Commissione europea che illustra l’impatto socio-economico e ambientale delle reti transeuropee di cui fa parte il corridoio Mediterraneo, tra cui la Tav, firmato tra gli altri dallo stesso ingegnere.

L’analisi, chiamata ‘The impact of TEN-T completion on growth, jobs and the environment’ parla di notevoli risparmi di tempo per il trasporto di passeggeri e merci di una forte ricaduta occupazionale. Tra le società che lo hanno redatto c’è proprio la Trt Trasporti e territorio, la società dell’ingegner Ponti che in Italia ha bocciando l’opera. Nello studio europeo, invece, viene promossa.

Il piano per Bergamo

“Depositiamo il Piano perché lo richiede l’iter di richiesta di finanziamento della T2, che sta partecipando a un bando ministeriale per ottenere i fondi necessari alla realizzazione – ha spiegato l’assessore alla mobilità -. Il tema dell’accesso alla città dall’area vasta è il tema a cui il Pums vuol dare risposta in relazione ai cittadini e ai residenti di Bergamo: i precedenti piani di mobilità hanno guardato soprattutto all’accesso al centro città, questo Piano è invece per Campagnola, Malpensata, Colognola, Boccaleone, Celadina, Grumello, Valtesse, Monterosso e per tutti quei quartieri che sono invasi dal traffico in ingresso in città. Le scelte dei prossimi anni in tema di mobilità mettono tutta la città al centro: il centro si allarga ai quartieri, i quartieri diventano centro delle azioni dell’Amministrazione. Se allentiamo la pressione delle auto in ingresso, tutta la città ne ricaverà benefici”, sostiene Zenoni.

Secondo le simulazioni effettuate, se dovesse essere applicato solo per la sua parte viabilistica, sulle strade di Bergamo potrebbe circolare il 6% di veicoli in meno. Se venissero realizzare tutte le politiche di mobilità contenute nel Pums, i passeggeri del trasporto pubblico locale aumenterebbero del 21%, e il numero di chilometri percorsi da veicoli convenzionali scenderebbe del 22,9%. Gli spostamenti interni potrebbero ridursi del 10%, il numero degli stalli di sosta per interscambio esterni aumentare del 97%, come aumenterebbero quelli a tutela dei residenti che il Comune prevede di realizzare. Anche le emissioni annuali di pm10 potrebbero diminuire, si stima attorno al 20%.

L’assessore Zenoni parla di una proposta “concreta per quanto ambiziosa”, al quale seguirà un lungo percorso di partecipazione e osservazione. Molto, in vista dell’approvazione definitiva, dipenderà anche dall’esito delle prossime elezioni amministrative. “Se escludiamo la T2 e il collegamento Bergamo-Orio, il Pums vale investimenti di settanta milioni di euro in dieci anni – ribadisce l’assessore – per altro non tutti a carico di Palafrizzoni, ma anche figli di piani urbanistici o finanziati da altri enti”.