C’era anche la sorella di Marisa Sartori al corteo organizzato da “Non una di meno”. Deborha è rimasta ferita nell’agguato costato la vita a Marisa lo scorso 2 febbraio a Curno a opera del marito, ora in carcere.

La giovane, emozionatissima, è intervenuta al termine del corteo con circa mille persone, con diverse autorità locali, che si è snodato per le vie del centro di Bergamo nella serata di venerdì 8 marzo.

Nel corso del suo intervento Deborha Sartori, in lacrime, ha ricordato Marisa, morta a soli 25 anni. Un ricordo toccante, condito da lacrime per quel dolore ancora vivo. La ragazza ha poi esortato tutte le donne non solo a denunciare, ma ad ascoltare le proprie amiche, sorelle, compagne di lavoro e di essere una voce quando manca all’altra. Ha concluso dicendo “parlo a nome di mia mamma, mio papà e mia sorella”.

È stato il momento più emozionante della manifestazione organizzato per il terzo anno. Anche quest’anno in oltre 40 paesi è stato proclamato lo “sciopero globale” delle donne: al lavoro, a casa e nella società le donne si fermeranno, smetteranno di produrre, per dire “se le nostre vite non valgono, allora producete senza di noi”.

“Non una di meno” è la sigla condivisa sotto cui, anche per il 2019, si è raccolto questo grande movimento internazionale: si afferma che nessuna donna deve più subire la violenza di genere, che nessuna più deve essere maltrattata né uccisa. Come è successo alla povera Marisa.