Da Arti Marziali Khawam corsi per bambini contro il bullismo

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un importante incremento non solo di atti di bullismo ma anche di gesti estremi da parte delle vittime. Viviamo in un contesto in cui i bulli si sono moltiplicati, dove basta avere uno smartphone, un computer dietro al quale nascondersi per sentirsi autorizzati a offendere, a denigrare, a ridicolizzare un compagno, un insegnante o anche solo la persona che aspetta con noi l’autobus. Purtroppo la realtà mediatica in cui viviamo oggi, dove qualsiasi cosa è condivisa, postata, esibita, porta il danno subito a livelli esponenziali, per cui la vergogna e il senso di inadeguatezza provati, assumono dimensioni troppo pesanti da sostenere e portarsi dentro.

Probabilmente i bulli e i prepotenti stanno veramente aumentando perché viviamo in una società dove rispetto e buona educazione sembra non siano più valori conosciuti e condivisi, evidentemente perché non portano abbastanza “like”, al contrario di un video dove ci si mostra (pre)potenti nei confronti di ragazzi più deboli.

Il Maestro Khawam da anni lavora con bambini e ragazzi contro il bullismo cercando di rafforzare l’autostima, la sicurezza in se stessi ed educandoli al dialogo e al rispetto reciproco. Tutto questo non solo durante le lezioni tenute nella sua scuola ma anche andando direttamente negli istituti scolastici dove viene chiamato dagli insegnanti o dai genitori, a tenere corsi sull’argomento e sull’autodifesa.

Il Wushu Kung Fu è infatti un ottimo strumento di difesa contro eventuali aggressioni, non solo perché insegna la pratica di come parare un colpo o un calcio, ma anche perché aiuta ad avere una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie capacità. Il Maestro Khawam da sempre insegna ai suoi allievi come attraverso il Wushu Kung Fu, sia possibile riuscire a mantenere la lucidità e la calma in situazioni di pericolo, anche con lo scopo di evitare lo scontro fisico.

Uno dei primi insegnamenti infatti che il Maestro propone è proprio questo: il miglior modo per vincere un conflitto è evitarlo. Questo anche a conferma di come tale disciplina nella scuola non vengano insegnate con lo scopo di combattere o rispondere alla violenza ma piuttosto per aiutare i ragazzi ad avere un miglior controllo delle situazioni oltre che una buona capacità di analisi del contesto.

Durante i corsi il Maestro aiuta i suoi ragazzi a capire l’importanza di denunciare eventuali fatti di aggressione fisica o verbale, che hanno subito direttamente o di cui sono venuti a conoscenza, responsabilizzandoli al senso civico e alla solidarietà verso chi è più debole e bisognoso di aiuto.

Oggi capita fin troppo spesso di vedere persone che di fronte a un’ingiustizia o a un atto di prepotenza, girino lo sguardo da un’altra parte, mentre credo sia molto importante che i nostri ragazzi siano consapevoli che per cambiare le cose che non vanno bene, sia necessario attivarsi e agire, assumendoci anche delle responsabilità.

Il Maestro Khawam quindi, non insegna solo la pratica di una parata o la capacità di schivare un calcio, ma educa i ragazzi alla vita, alle relazioni, al rispetto del prossimo, soprattutto di chi ha più difficoltà, all’accoglienza anche del diverso, di un compagno che magari si trova ad avere più problemi nell’integrarsi con gli altri o anche solo di un amico che non condivide gli interessi del gruppo e per questo viene emarginato e ridicolizzato. E l’educazione all’accoglienza dell’altro può solo avvenire attraverso la solidarietà, l’aiuto reciproco e la capacità di empatizzare con chi abbiamo di fronte, tendendo una mano e non girandoci dall’altra parte.