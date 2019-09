Alla riscoperta dei sentieri e delle mulattiere di Zogno

“Figli di un tempo che passa veloce e di una quotidianità frenetica, di una tecnologia sempre in evoluzione, sempre protèsi verso un futuro social, ma allo stesso tempo individuale, non siamo più capaci di rallentare, di stare in mezzo alla natura di godere di momenti in famiglia o in compagnia. Momenti di pace per se stessi, per rigenerare corpo e mente”.

Così l’assessore al turismo di Zogno, Giampaolo Pesenti, spiega le motivazioni alla base di “Zogno e i suoi sentieri”, un nuovo progetto di valorizzazione del territorio zognese, realizzato dal Comune in collaborazione con la sezione del CAI del paese e sostenuta da un’azienda del territorio, con la quale vengono descritti i principali sentieri e mulattiere, magari sconosciuti anche agli stessi abitanti, per una loro valorizzazione, dopo la pulizia effettuata dal CAI lo scorso autunno.

Il progetto verrà presentato dall’assessore Pesenti, da Elena Riceputi (Emozioni Orobie) e da Ettore Ruggeri (vicepresidente del CAI di Zogno), sabato 9 marzo, alle 17, al Museo della Valle di Zogno. Un progetto che vuole offrire una panoramica sui principali sentieri, illustrati attraverso due bacheche, riconoscibili dalla segnaletica ufficiale del CAI ( rossa e bianca) o da cartelli didattici realizzati dall’amministrazione comunale.

“Vicino a noi – continua l’assessore Pesenti- abbiamo tesori che possiedono un valore intrinseco da promuovere e da rendere accessibile alla popolazione sensibile alla natura e al proprio benessere”.

I percorsi segnalati, infatti, attraversano contrade storiche ancora abitate, oratori e chiese di grande fascino e forte misticismo. Sentieri che permettono di scoprire la bellezza paesaggistica, umile e riservata della frazioni, le quali godono di un panorama privilegiato su Zogno e sulle montagne vicine. Con diversi dislivelli e diverse difficoltà, i sentieri sono percorribili da esperti o semplici appassionati, ma anche in famiglia e con bambini.

Il progetto conferma l’attenzione dell’amministrazione comunale verso i sentieri naturalistici, con il fine di riscoprire la bellezza del camminare nella natura, trascorrendo del tempo con la propria famiglia o con gli amici. “Zogno e i suoi sentieri” viene poi presentato in un anno, il 2019, che è stato indicato come l’anno dello “Slow Tourism” (turismo lento), una nicchia di turismo che si propone quale alternativa al “tutto e subito”, che presuppone di viaggiare con ritmi che consentono di “vivere il viaggio”, di guardarsi intorno concedendosi il tempo di osservare, di assaporare, di ammirare e di vivere l’esperienza di un luogo, di ascoltarne le storie.

Un progetto che, in una chiave innovativa, vuole riproporre luoghi, soprattutto di montagna, che con i loro paesaggi, i loro borghi e la loro artigianalità permettono la sostenibilità di una microeconomica agrituristica anche in zone prealpine.