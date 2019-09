Tre persone assunte nell’ultima settimana, trenta collaboratori assunti lo scorso anno e per il 2019 sono previste almeno altre 10 assunzioni alla Albéa Cosmetic Italia di Bottanuco.

Il Comitato Piccola Industria di Confindustria Bergamo, nell’ambito del ciclo di incontri “Due Ore in Azienda”, il format lanciato nel 2011 con l’obiettivo di creare occasioni di incontro tra le imprese e favorire lo scambio e la contaminazione tra esperienze imprenditoriali, mercoledì 6 marzo ha fatto visita alla Albéa Cosmetic Italia di Bottanuco, realtà in continua crescita non solo dal punto di vista produttivo ma anche occupazionale.

Il gruppo Albéa è leader mondiale nel campo degli imballaggi per prodotti di bellezza, d’igiene personale e farmaceutici. La gamma di prodotti dell’azienda comprende tubi in plastica e laminati, mascara, rossetti, lucidalabbra, compatti, chiusure e coperture in plastica, cappucci spray, barattoli, coperchi, accessori cosmetici, borse e articoli promozionali. Il gruppo con sede a Parigi, nel marzo 2018 è stato acquistato dalla società francese di private equity Pai Partners.

Lo stabilimento di Bottanuco è il centro di eccellenza europeo dedicato ai mascara, lipgloss e eyeliner, grazie a tecnologie integrate di iniezione, iniezione-soffiaggio, decorazione, trattamento superficiale e assemblaggio. Ospita il centro di competenza globale di Albéa Tips Studio per gli applicatori. Unico nel suo genere riunisce tutte le competenze del gruppo nel campo dell’innovazione, dello sviluppo e della produzione di applicatori.

Stefano Rotella, direttore generale Albéa Cosmetic Italia di Bottanuco, ha ricordato come la realtà bergamasca faccia parte di un gruppo multinazionale leader nel settore del packaging cosmetico con più di 16 mila dipendenti nel mondo e siti produttivi in 15 paesi, e serve i più importanti nomi del mondo “Beauty” a livello mondiale e globale. “Il sito di Bottanuco, frutto di un investimento di 7 milioni di dollari, è nato nel 2014 dall’unione dei due impianti produttivi di Verderio e Imbersago, operativi da oltre trentacinque anni nel lecchese. Si distribuisce su una superficie di 18.400m² con sei reparti produttivi, 300 dipendenti e una capacità di produzione di 160 milioni di unità all’anno”. La ricerca del sito bergamasco non è stata semplice per l’impegno assunto dall’azienda con i lavoratori ed i sindacati: rimanere nell’arco dei 15 chilometri da Verderio Superiore.

L’azienda registra un trend positivo, con un aumento costante di fatturato (62 milioni di euro nel 2018), riflettendo una società solida, molto orientata al cliente, che conta su una forza lavoro competente e flessibile. “Investimento, innovazione, competenze e miglioramento continuo –ha sottolineato Rotella- sono alcuni dei pilastri della nostra società. Albéa Cosmetic Italia è unità d’eccellenza nel campo della responsabilità sociale d’impresa. È impegnata a garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti, nonché la riduzione di consumi energetici, emissioni e rifiuti”.

Il sito di Bottanuco rappresenta un modello di utilizzo delle energie rinnovabili “grazie ad un impianto di riscaldamento e di raffreddamento “trigenerazione” che permette nel contempo di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di riutilizzare il calore generato presso altre postazioni. Anche l’allestimento dei reparti è stato pensato per migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza di tutti i collaboratori”. Alcune presse e macchine ad iniezione sono gli investimenti previsti per l’anno in corso.

Albéa Cosmetic Italia dedica una particolare attenzione alle risorse umane. Rotella con Federico De Piccoli, HR manager Albéa, ha illustrato le diverse iniziative messe in atto per creare un ambiente accogliente per tutti i collaboratori. Da diverse anni sono a disposizione visite mediche per i lavoratori. Due volte a settimana c’è la distribuzione gratuita della frutta e, in estate, dei gelati. Per il 2019 verrà dato spazio anche alla ginnastica posturale e momenti di formazione per la donna in un’ottica di autodifesa personale.

“È difficile trovare ingegneri” ha rimarcato De Piccoli. Dal punto di vista occupazionale il sito di Bottanuco registra una continua crescita: dai 256 dipendenti del 2016 ai 300 del 2018. “Quest’anno abbiamo in programma altre dieci assunzioni per la qualifica di operatore di stampaggio, nel reparto verniciatura e come manager di produzione. L’impegno è quello di introdurre giovani ingegneri partendo dal basso, con percorsi formativi e un programma di crescita triennale, incentrati su retribuzione, formazione e obiettivi”.

L’Albéa Cosmetic Italia mostra un’attenzione particolare anche al territorio dove sorge il sito produttivo “perché segnaliamo, prima di tutto, all’amministrazione comunale di Bottanuco le nostre ricerche di personale”.

Matteo Assolari, vice presidente Comitato Piccola Industria, ha ricordato che il prossimo 28 marzo ci sarà l’assemblea della Piccola Industria di Confindustria Bergamo dove verrà rinnovato il consiglio direttivo. “Il nuovo regolamento stabilisce che sotto i 100 dipendenti un’azienda rientra nella categoria “piccola” automaticamente”.