Universiadi Invernali, ottimo debutto per Matteo Rizzo nel pattinaggio artistico

Si apre nel migliore dei modi per Matteo Rizzo le Universiadi Invernali in corso a Krasnoyarsk, in Russia.

Il pattinatore milanese di stanza all’Icelab di Bergamo ha chiuso lo short program al secondo posto distante poco più di un punto dall’atleta di casa Maxim Kovtun, in testa dopo metà gara con 91.74 punti.

Sul ghiaccio della Platinium Arena il 20enne in forza alle Fiamme Azzurre ha messo in campo una prestazione perfetta che l’ha visto completare senza errori sia il quadruplo toeloop che il salto singolo, atterrando in modo egregio anche il triplo axel e la combinazione triplo lutz/triplo toeloop, un esercizio che gli ha permesso superare per la prima volta in carriera i 90 punti (90.78).

Il giovane pattinatore, allenato da Franca Bianconi e dal padre Valter Rizzo, proverà ora a dimostrare ancora una volta la propria crescita e a conquistare la medaglia più ambita.