Ultime nuvole, poi tornano sereno e temperature all’insù

Pioggia sì, pioggia no…. cosa porta questo marzo pazzerello nei cieli di Bergamo? Ecco la risposta di Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

La parte più attiva della perturbazione atlantica transita sulla Lombardia, per poi muoversi rapidamente verso levante nel corso della giornata di giovedì. A partire da venerdì graduale ritorno a condizioni di tempo più stabile a causa della distensione verso il Mar Mediterraneo dell’alta pressione delle Azzorre, con le umide correnti atlantiche che transiteranno sull’Europa centro-settentrionale limitandosi a sfiorare le Alpi.

Giovedì 7 marzo 2019

Tempo Previsto: Al mattino cielo coperto ovunque, con qualche schiarita sulla bassa pianura dalla tarda mattinata. Su Alpi, Prealpi, zone pedemontane e alta pianura occidentale precipitazioni diffuse, localmente forti su medio-alto varesotto e alto comasco nel primo mattino, in graduale attenuazione a partire da ovest da metà-tarda mattinata. Altrove piogge deboli e intermittenti, o del tutto assenti tra la pianura del bresciano e la fascia di bassa pianura.

Nel corso del pomeriggio nuvolosità sparsa alternata a qualche schiarita sulla bassa pianura, molto nuvoloso altrove con qualche pioggia o rovescio intermittente, più probabile tra Prealpi e alta pianura del lecchese, del bergamasco e del bresciano.

In serata residui piovaschi o isolati rovesci tra Prealpi e fascia di alta pianura, asciutto altrove.

Quota neve intorno ai 1500-1700 metri su Alpi e Prealpi centro-orientali, 1100-1400 sui settori occidentali in mattinata.

Temperature: Minime in deciso aumento (6/9°C). Massime in lieve calo sull’alta pianura (11/14°C), in aumento sulla bassa pianura (16/19°C).

Venerdì 8 marzo 2019

Tempo Previsto: In mattinata bel tempo su Alpi, Prealpi e area appenninica, presenza di nubi basse o banchi di nebbia altrove ma con tendenza a schiarite. Nel pomeriggio e in serata cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per il passaggio di qualche nube da ovest, ma senza piogge.

Temperature: Minime in calo (3/6°C), massime generalmente stazionarie (15/17°C).

Sabato 9 marzo 2019

Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso o velato per il transito di nuvolosità alta nel corso della giornata. Locali addensamenti nuvolosi sui settori alpini di confine, ma senza precipitazioni.

Temperature: Minime in calo (1/4°C), massime in lieve aumento (16/19°C).