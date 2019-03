In Senato si vota l’odg sulle misure contro il cancro e Calderoli rivela la sua malattia

È stato con un lunghissimo applauso che i colleghi del Senato hanno voluto far sentire la propria vicinanza al vicepresidente Roberto Calderoli dopo l’ok all’ordine del giorno sulle misure per fronteggiare le malattie oncologiche.

Il leghista bergamasco, dopo la votazione, ha parlato della sua patologia: “Il caso ha voluto – dice – che a presiedere sia una persona che il cancro ce l’ha avuto e da sei anni e mezzo sta combattendolo”.

Di fronte al lungo applauso dei colleghi – qualcuno si è anche alzato – un emozionato Calderoli ha concluso: “Vi ringrazio per un applauso non gradito, non lo auguro a nessuno. Però, toccando ferro, si può anche guarire”.