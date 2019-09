Salvini: “A Zingonia la pacchia è finita, giù le torri, ci sarò”

Inizieranno il prossimo 20 marzo per concludersi entro la fine dell’anno i lavori per la demolizione delle torri “Anna” e “Athena” di Zingonia. A dare “l’ultimo saluto” ai due palazzoni di cui tanto si parla da anni per spaccio e degrado verrà anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che sulla propria pagina Facebook ha annunciato il suo arrivo a Bergamo lunedì 11 marzo.

Il vicepremier è tornato a parlare delle torri di Zingonia postando sui social il video dell’inviato di Striscia la Notizia Stefano Brumotti, nei giorni scorsi riapparso in quel di Ciserano con la sua bicicletta per denunciare la malavita che da anni tiene in ostaggio della zona della provincia.

Brumotti, come si vede nel video, durante il servizio è stato minacciato da alcuni malviventi e ha anche rischiato di essere colpito da più oggetti che sono stati lanciati dalle finestre delle torri in questione.

“Onore a Brumotti – ha scritto Salvini -. Lunedì sarò a Bergamo e da questo mese, grazie all’impegno della Lega, finalmente via libera ai lavori per radere al suolo questi palazzi dello spaccio e del degrado. Ordine e legalità, la pacchia è finita”.