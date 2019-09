“Riflessione sulla condizione della donna e sull’essenza della persona, senza distinzione di genere”

“Una riflessione sull’oggi, non solo sull’emancipazione politica e sociale della donna, ma sulla sua attuale condizione e sulla relazione con l’altro sesso”. Così Angelo Traini, psicologo clinico e psicoterapeuta di San Pellegrino, descrive “Il percorso dell’anima del femminile. Dal mito di Venere a oggi”, momento di riflessione, organizzato dall’assessorato alla cultura in collaborazione con l’associazione “Cuore di Donna”, che si terrà venerdì 8 marzo alle 20.30 alla Villa Speranza di San Pellegrino.

Un incontro dedicato alla vera essenza dell’uomo, non semplicemente categorizzato in uomo o donna, che , attraverso un excursus storico, porterà ad una riflessione sull’attuale condizione delle relazioni.

“Le celebrazioni dell’8 marzo” – spiega Traini – “non devono essere solo un momento di festa, ma soprattutto di riflessione seria, prima di tutto sull’essenza dell’uomo, sia maschio che femmina”. Una divisione di genere che, secondo Traini, “non è necessario, perché l’importanza di una persona deve essere riconosciuta a prescindere dal proprio sesso”. Proprio dell’importanza e delle capacità del singolo parla Traini, attraverso un excursus storico “dal mito di Venere ad oggi”, con il quale vengono mostrate le conquiste delle donne, dalle quali l’uomo avrebbe dovuto trarre una riflessione sull’ “essere persona, nella cui essenza nulla ci differenzia realmente”.

Un percorso che vuole far riflettere anche su di “un materialismo che perde di vista la spiritualità, l’interiorità di ogni singola persona”.

Durante la serata, verrà affrontato il mito di Venere (l’amore come percorso di rottura verso gli altri dèi), ma anche la simbologia legata alla mimosa (“legata alla festa della donna, ma anche simbolo di forza e dolcezza”) ed i rimedi della floriterapia di Bach (con la quale il medico omeopata inglese Edward Bach utilizzava rimedi floreali per cambiare gli stati mentali negativi dei pazienti).

Verranno anche lette poesie scritte da donne, sempre con la volontà di “riflettere sulla condizione della donna ed, in particolare, sull’importanza delle relazioni, sullo stabilire legami saldi e duraturi, sempre nel rispetto e nella comprensione verso l’altro: una riflessione necessaria, soprattutto in questo periodo”. Una serata in cui protagonista non è semplicemente la donna, ma un “percorso dell’anima” che vuole portare ad una visione della realtà attuale, alla quale “anche gli uomini devono partecipare, perché non è un momento di divisione, ma di condivisione”.