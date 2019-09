Napoli-Salisburgo o Che Dio ci aiuti? La tv del 7 marzo

Per la prima serata in tv, giovedì 7 marzo su RaiUno alle 21.25 ci sarà l’ottava delle dieci puntate della fiction “Che Dio ci aiuti 5”, con Elena Sofia Ricci, Gianmarco Saurino, Simonetta Columbu e Sergio Romano.

Andranno in onda due episodi intitolati “Attenti al lupo” e “Il linguaggio dei segni”. Nel primo, suor Angela è preoccupata per Ginevra: il padre è uscito dal carcere ed è tornato a cercarla. E quando la ragazza decide di vendicarsi dell’uomo che ha ucciso sua madre, è Nico che tenta di fermarla. Nel secondo, suor Angela, cercando insieme con Pietro di riunire una famiglia che è stata separata da drammatici eventi, scopre che dietro la dedizione del dottore si nasconde un segreto.

RaiTre alle 21.20 proporrà la visione del film biografico “A United Kingdom – L’amore che ha cambiato la storia”, con David Oyelowo. La storia di Seretse Khama, principe del Botswana, e della sua moglie britannica bianca Ruth Williams, il cui matrimonio interrazziale negli anni Quaranta si rivelò assai controverso. Nonostante lo scandalo, Seretse venne eletto primo presidente del Paese.

Su Canale5 alle 21.20 andrà in onda la terza puntata del nuovo ciclo di “Chi vuol essere milionario?”, il quiz condotto da Gerry Scotti.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il programma di attualità “Popolo sovrano”, con Alessandro Sortino, Eva Giovannini e Daniele Piervincenzi.

Su Rete4 alle 21.25 prenderà il via il talk-show “Dritto e rovescio”. Il giornalista Paolo Del Debbio torna in tv per condurre questo programma in cui si affrontano temi di attualità e politica. Tra gli argomenti trattati con gli ospiti in studio c’è quello delle prossime elezioni europee che in Italia si svolgeranno il 26 maggio.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 dove alle 21.15 andrà in onda “Piazzapulita”, il talk-show condotto da Corrado Formigli.

Tv8 alle 21 trasmetterà in diretta la partita di calcio tra Napoli e Salisburgo, valida per l’Europa League. Prima del fischio d’inizio, dalle 20.30, ci sarà il prepartita con “Studio Europa League”.

Canale Nove alle 21.25 riproporrà il documentario “Tutta la verità – La strage di Erba”.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia 1 alle 21.25 c’è “Fast & Furious 5”, con Vin Diesel e Paul Walker; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Uccidi i tuoi amici – Kill your friends”, con Jim Piddock; su La5 alle 21.15 “Il curioso caso di Benjamin Button”, con Brad Pitt; e su Iris alle 21 “Arancia meccanica”, con Malcolm McDowell.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena il concerto “Pappano e Tao in Gershwin”.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Jessica Capshaw. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Spezzati e piegati”, “Non ricominciamo”, “Possiamo ricominciare da capo per favore” e “Rischio”. Nel primo, Callie e Arizona hanno problemi di coppia. Nel secondo, dopo la rottura con Callie, Arizona dorme in ospedale, rendendo più facili e veloci anche gli studi con la Hermann. Nel terzo, April, al fianco di Arizona nel tentativo di salvare la madre della neonata, si preoccupa per la propria gravidanza. Nel quarto, arriva in ospedale una donna che ha subito una cura canalare e Maggie Pierce chiama Derek e Meredith per un consulto.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “Criminal minds”; su Mediaset Extra dalle 16.35 “L’isola dei famosi 14 – Extended edition”; su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite: una famiglia al limite”; e su Italia2 alle 21.10 la replica del varietà “Le iene show”, con Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e la Gialappa’s band.