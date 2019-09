Mostra di Pietro Fassi, pittore di famiglia al Museo Arte e Tempo a Clusone

“Pietro Fassi, pittore di famiglia, i quadri dei collezionisti clusonesi in mostra al Museo della Basilica e al MAT, Museo Arte e Tempo”. Questa mostra prenderà il via sabato 9 marzo, alle 15.30 in sala Legrenzi a Clusone, con la cerimonia inaugurale.

Pietro Fassi era un pittore attivo tra Clusone e Albino originario di Desenzano al Serio.

“Nelle rare pubblicazioni artistiche che parlano di lui – spiega l’esperto Mino Scandella – viene definito come un pittore di valle per marcare il suo isolamento e la sostanziale estraneità ai movimenti artistici contemporanei, ma anche la sua fedeltà al linguaggio pittorico romantico verista che aveva scelto, formato e consolidato.

A Clusone, però, intesse relazioni sociali intense e positive diventando così ‘Il pittore di famiglia’. I suoi molti ritratti, le sue nature morte, i suoi soggetti floreali, i paesaggi dell’altopiano entrano nel patrimonio di molte famiglie clusonesi per essere tramandati ai nipoti e ai discendenti. Magari non godranno di piena approvazione da parte dei critici d’arte, ma molte famiglie baradelle sono legate a questi quadri da un rapporto affettivo sostenuto da un sincero apprezzamento”.

Una ristretta scelta, imposta da limiti di spazio, di tali opere pittoriche sarà esposta al MAT – Museo Arte e Tempo e Museo della Basilica.

L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Clusone e dalla Parrocchia di Clusone. La mostra sarà visitabile fino a mercoledì 29 maggio.