Magnifiche, imponenti, suggestive: 8 sculture di Grimaldi al Credito Bergamasco

Otto sculture di Gianni Grimaldi allestite al Credito Bergamasco riaccendono i riflettori su un artista della generazione anni Trenta che a Bergamo ha insegnato per un ventennio al Liceo Artistico e che in città ha esposto solo nel 1979 e nel 1984.

“L’assoluzione dell’uomo” è il titolo dell’evento che raccoglie otto opere e che ruota intorno a un bronzo monumentale in cui un cardinale sorregge e ingloba nel suo manto il corpo senza vita del Cristo. La mostra, spiega Marcella Cattaneo curatrice dell’esposizione con Angelo Piazzoli, “esprime una forte tensione tra la critica verso l’uomo con le sue meschinità e bassezze e la celebrazione dell’essere umano con le sue fragilità e bellezze”.

Protagonista di una stagione importante per la scultura, in cui alle aperture sperimentali e linguistiche si accompagnava il consolidamento di una cultura stilistica territoriale, Gianni Grimaldi è un artista di contrasti. La sua arte coniuga il gusto per le forme ampie e i volumi lisci e pieni con la ricerca della rottura del canone, della discontinuità delle linee e la forte contaminazione tra stilemi figurati e astrattivi.





Originario di Crevalcore, piccolo paese della campagna bolognese, Grimaldi si trasferisce nel ‘71 a Seriate nella casa studio dove tuttora risiede. Se la prima pubblicazione monografica di tutta una vita arriva solo oggi, con il catalogo ricco di documentazione fotografica e apparati della Fondazione Credito Bergamasco e Banco BPM, è perché l’artista si è tenuto sempre estraneo a logiche autocelebrative e d’immagine, come sottolinea il segretario generale della Fondazione Creberg Angelo Piazzoli: “Gianni Grimaldi appartiene a una rara categoria che unisce in stretta simbiosi talento e ricerca, perseguita – quest’ultima – nel riserbo e nel nascondimento”.

L’indagine stilistica dell’artista non è disgiunta da temi di denuncia sociale, come rileva Marcella Cattaneo: “La riflessione dello scultore comincia con i cardinali dal volto cavo assisi in trono, sprofondati in seggi che ne sottolineano l’ambizione e il potere, e approda all’uomo con l’aquilone, in cui la levità del gioco protrae il tema della memoria felice ma è anche un pretesto per descrivere un dramma”.





Tra le opere in mostra, una suggestiva ”Immagine del tempo” (bronzo, 1973) di sapore arcaico e contemporaneo e alcuni “Reliquiari” scanditi da lacerazioni e magmi materici in cui la tematica religiosa è occasione per una riflessione più generale sulla condizione dell’uomo.

“In questi lavori – continua la curatrice – le incertezze dell’uomo Grimaldi si fondono con ricordi della sua giovinezza e ritrovano un amaro respiro nel bronzo”. Marcella Cattaneo, storica dell’arte e specializzata nella scultura del Novecento , è anche impegnata in prima linea nella valorizzazione delle arti plastiche sul territorio a partire dal secondo dopoguerra e a tal scopo ha dato vita lo scorso autunno al progetto diffuso “L’Officina della scultura – gli atelier nascosti”, un viaggio attraverso l’arte lombarda e le botteghe dell’artigianato artistico.

A completare il percorso sullo scultore, presso la sede della Provincia in via Tasso è esposto un altro grande “Reliquiario” che si lega idealmente alla mostra promossa dalla Fondazione Credito Bergamasco.

La mostra è allestita fino al 29 marzo nel palazzo storico del Credito Bergamasco in Largo Porta Nuova 2. L’ingesso è libero nei giorni e negli orari di apertura della filiale: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.20 e dalle 14.50 alle 15.50.