“Io l’otto in cammino”, a Cividate al Piano per la festa della donna

Domenica 10 marzo a Cividate al Piano l’amministrazione comunale comunale organizza per la manifestazione “Io l’otto in cammino”.

Tutte le donne, insieme agli uomini, sono invitate a fare una camminata lungo la pista ciclopedonale sulle rive del fiume Oglio in armonia con se stesse e la natura.

Il programma prevede: alle 10 ritrovo in piazza Papa Giovanni XXIII; alle 10.15 partenza verso Ceredine e alle 11.30 arrivo alla biblioteca comunale per un momento di riflessione e aperitivo per tutte/i le/i partecipanti.

L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia.