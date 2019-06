“Le donne fanno squadra”, incontro-testimonianza a Trescore

A Trescore Balneario venerdì 8 marzo alle 21 al cinema teatro Nuovo l’amministrazione comunale organizza un incontro dal titolo “Le donne fanno squadra”.

Partecipano: Mammesaure, una squadra di rugby che avanza compatta e vince; Fior di loto, associazione contro la violenza che sostiene e accoglie; The Real, crew che danzando mette in luce il valore dell’andare in sincrono; e Ivano Carcano, un uomo che sostiene un movimento femminile, quello della marcia delle donne per la pace.

Per maggiori informazioni: Ufficio Cultura – via Locatelli 65 – tel. 035/955670 – E-mail: cultura@comune.trescore-balneario.bg.it