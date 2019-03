Fotografia, femminile, singolare. In occasione dell’8 marzo, il Museo delle storie di Bergamo ha organizzato l’evento “Fotografia al femminile. I ritratti più belli dell’Archivio fotografico Sestini”.

Da venerdì 8 a domenica 10 marzo, infatti, la sala workshop del Museo della Fotografia Sestini (nel Convento di San Francesco in Piazza mercato del fieno) si trasformerà in un vero e proprio album di fotografie al femminile, dalla fine dell’Ottocento a oggi, trovate fino ad ora all’interno dell’Archivio fotografico Sestini.

Dai ritratti di donna di fine ‘800 fino alle donne in costume da bagno degli anni Settanta del Novecento, le fotografie conservate nell’archivio donano un ritratto completo delle mille sfaccettature dell’essere donna. Donne che accudiscono la famiglia, prendendosi cura del marito, dei figli e dei nipoti; donne che si rimboccano le maniche, dal lavoro nei campi a quello in uno spaccio aziendale, donne che portano cesti di frutta e fascine di legna sulla schiena.

Giovani e anziane, dalle donne in preghiera fino ai ritratti di giovani donne in posa sulle navi (degli anni Cinquanta e Sessanta, ritrovati all’interno del fondo Agenzia Viaggi Lorandi), l’evento sarà occasione di ammirare i ritratti più belli dell’Archivio Sestini, per una dedica ai diversi scatti che ritraggono le donne.