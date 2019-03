In sala operatoria ha passato una vita. Più di trent’anni, tra bisturi e interventi chirurgici. Memoria storica della chirurgia bergamasca e medico di grande umanità, a lui si sono affidati migliaia di pazienti. Venerdì 8 marzo, Mariangelo Cossolini, 65 anni, responsabile del Coordinamento prelievo e trapianto d’organo dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, va in pensione.

Dottore, dispiaciuto?

È giusto lasciare spazio a qualcun altro, anche se mi è stato chiesto di continuare a dare una mano ai colleghi come volontario.

Di quanti trapianti si è occupato in carriera?

Circa tremilanovecento trapianti di organi solidi e altrettanti di tessuti.

La sua professione è in salute? È vero che mancano nuove leve e c’è carenza di personale?

Purtroppo lo stiamo sperimentando. I chirurghi che effettuano trapianti sono sempre gli stessi. Faticano, sono impegnati tutto l’anno e hanno lo stesso stipendio degli altri. A volte i colleghi ci dicono ‘ah, tu fai i trapianti, sei famoso’, ma ormai i trapianti non fanno più storia, sono una cura normale. Inoltre capita di lavorare a Pasqua, Natale, Capodanno e durante le ferie. È un grosso sacrificio, che comporta più oneri che onori.

E questo spaventa i giovani?

Diciamo che l’interesse viene meno. Serve sacrificio e non si guadagna di più. Il che, sotto certi punti di vista, è anche legittimo.

Così il sistema non rischia di andare in tilt?

È così.

Come si rimedia a questa situazione?

Questo lavoro è una missione. È la motivazione che aiuta a superare le difficoltà. Ad esempio, il 25 dicembre stavo festeggiando il Natale con l’equipe di cardiochirurgia. A un certo punto sono stato chiamato sul lavoro e me ne sono dovuto andare. È un ruolo di grande responsabilità.

Solo la motivazione può combattere questa ‘crisi di vocazione’?

No, sono convinto che anche la politica debba fare la sua parte. Abbiamo un contratto scaduto da dodici anni e siamo gli unici a cui non è stato ancora rinnovato. Occorrono incentivi per i più giovani, la certezza di una carriera e tante altre cose. Ma purtroppo non vedo programmazione.

Al Papa Giovanni com’è la situazione?

Andiamo avanti a lavorare, come sempre. Lo scorso anno abbiamo effettuato trenta trapianti in più rispetto al precedente. È un dato che reputo significativo.

La cultura attorno ai trapianti è cambiata in questi anni? C’è più consapevolezza?

Sì, ma c’è ancora poca informazione e tanta ignoranza. I social, ad esempio, da una parte danno una mano, dall’altra sono dei nemici perché troppa gente scrive cose non vere spacciandole per verità. Sul web ci si improvvisa tuttologi perdendo di vista il parere degli esperti. In questo senso, il ruolo dei giornalisti nel diffondere informazioni corrette diventa molto importante.

Sbagliamo spesso?

A volte leggo errori basilari. Per esempio quando si parla di espianto, ovvero quando si toglie un organo che non funziona più. Un’operazione totalmente diversa dal prelievo, che consiste nel prendere l’organo da trapiantare. Anche le parole hanno il loro peso.

Ha mai letto notizie del tutto infondate sui trapianti?

Una bufala bella e buona è quella dei migranti uccisi nel deserto a cui vengono prelevati gli organi e trasportati in Egitto per il trapianto. O quella dei camorristi trapiantati in case di cura private, magari dopo aver commissionato un omicidio. Tra prelievo e trapianto serve un’equipe di centocinquanta persone. Si deve essere preparati. Non è un gioco, non si può improvvisare.

Ci sono persone che vogliono sapere a chi è finito l’organo del proprio caro. Che cosa ne pensa?

La legge dice che i cittadini non commettono alcun reato a cercare questa persone. Lo commette il personale sanitario se ne rivela l’identità, perché siamo depositari di dati sensibili. È il nostro stesso codice deontologico a dire che non possiamo creare problemi di privacy.

Ha mai ricevuto richieste di questo tipo?

Sì. Conosco persone venute a conoscenza del nome del donatore che lo hanno semplicemente ricordato durante una messa. Oppure persone trapiantate che hanno portato un mazzo di fiori sulla tomba del loro donatore, con discrezione, senza dire niente a nessuno. Questi sono esempi positivi.

E quelli negativi?

A volte sfociano nella patologia. Una madre che aveva perso il figlio in un incidente aveva scoperto l’identità del ricevente. Le richieste verso questa persona si erano fatte sempre più insistenti, fino all’identificazione totale del soggetto con il figlio. Purtroppo questo non le ha permesso di elaborare il lutto, e quando il ricevente morirà sarà come perdere il figlio una seconda volta. Ci sono poi casi estremi dove la famiglia del donatore è arrivata a chiedere dei soldi a quella del ricevente per avergli salvato la vita.

“Il dono è regalare, dare spontaneamente e senza ricompensa qualcosa che ci appartiene”, si legge sul suo profilo Facebook. Qual è la soluzione migliore?

I riceventi che vogliono ringraziare il donatore lo possono fare mantenendo il rispetto della privacy, attraverso il nostro coordinamento.

Tra i migliaia di casi di trapianto, ce n’è uno che ricorda in particolare?

Sì. È il caso di un bambino che aspettava un fegato. Era il 2015, non aveva ancora un anno e l’organo di cui aveva bisogno per un motivo o per l’altro non arrivava. Ad un certo punto le sue condizioni si erano aggravate. La madre, disperata, mi aveva chiamato dicendomi che voleva donarle il suo. Ho dovuto spiegarle che non era possibile, perché in situazioni di urgenza la Legge non prevede questa possibilità, il rischio è quello di sottovalutare le conseguenze per il donatore. Lei non accettava questa situazione, e al telefono mi aveva detto che ero un uomo cattivo, che avrebbe fatto morire suo figlio.

Come è finita?

Il giorno dopo è arrivato il fegato per il piccolo e l’operazione è riuscita. Piccolo particolare, era il 24 dicembre, la vigilia di Natale. A distanza di anni ci sentiamo ancora.