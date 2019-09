Banca Intesa resta a Monterosso, “grazie alla raccolta firme e al sindaco Gori”

“Con grande orgoglio vogliamo darvi la bella notizia….grazie alla nostra raccolta firme, alle vostre voci e alla collaborazione non poco indifferente del nostro sindaco Giorgio Gori, la filiale della Banca Intesa Sanpaolo del nostro quartiere Monterosso rimarrà aperta! La chiusura è stata cancellata! Ringraziamo ognuno di voi per tutto quello che avete fatto per rendere possibile tutto questo che avete fatto per rendere possibile tutto questo, per non aver fatto sì che il nostro quartiere rinunciasse a un punto di riferimento così importante!”.

Con un post su Fb il Piccolo Bar di Monterosso ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per non far chiudere la filiale di Banca Intesa nel quartiere.