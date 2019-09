“Ti bacio la notte”: a Treviglio l’8 marzo si festeggia con l’amore e la poesia

“Sul palco di TNT, l’8 marzo, si parlerà di amore, per la capacità che noi donne abbiamo di investire nell’amore, di ‘essere’ amore ogni volta che utilizziamo i nostri sentimenti di figlie, sorelle, madri, amanti, mogli e compagne”. Usa queste parole la poetessa trevigliese Ornella Mereghetti per presentare l’interpretazione teatrale che venerdì 8 marzo andrà a scena a Treviglio all’interno del Teatro Nuovo (TNT) a partire dalle ore 21.00.

“La mia raccolta ‘Ti bacio la Notte’ – continua la stessa Mereghetti – racconta la storia di una passione vissuta dentro il tempo di un’attesa: un amore a distanza, che sa però arrivare dentro le pieghe dell’anima sino a diventare reale, e non importa se sia corrisposto o meno. È la storia di un amore che nei baci, nei silenzi, negli ascolti, nei desideri, nei sogni raccontati di notte, sa essere prezioso e vero, di aiuto. Perché per amare non servono braccia, serve soprattutto cuore”.

La parte tecnica dell’incontro sarà gestita dal poeta e scrittore bergamasco Mattia Cattaneo, mentre la voce che accompagnerà le poesie della raccolta sarà quella del romano Patrizio Pelizzi, attore e sceneggiatore in passato anche modello e doppiatore.

“Ho avuto il piacere di conoscere Ornella – racconta Patrizio – tramite il mio amico Mattia: entrambi sono due poeti incantevoli, capaci di arrivare all’anima delle persone. Delle poesie che dovrò interpretare, mi affascina la presa di coscienza dell’amore di una donna verso un uomo, che piano piano cresce sino ad arrivare alla sua pienezza. Nonostante si tratti di un amore platonico, forse non corrisposto, con tratti malinconici e pieni di gioia, amare ed innamorarsi è molto importante per comprendere meglio chi siamo realmente”.

L’evento sarà l’occasione per fare beneficenza in favore del Villaggio Solidale, quartiere all’interno del Comune di Lurano inaugurato a settembre 2018 che punta a costruire una comunità in cui, famiglie, volontari e operatori, offrano supporto e accoglienza a chi si trova in situazioni di fragilità.