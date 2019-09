Tentano furto di gasolio in azienda con un furgone rubato: messi in fuga

L’arrivo dei carabinieri li ha convinti a darsi alla fuga, rinunciando a quel colpo che probabilmente stavano organizzando da tempo.

Nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 marzo i carabinieri della compagnia di Treviglio hanno sventato così un furto di gasolio ai danni di un’azienda di via Kennedy a Ciserano: in particolare sul posto è giunta una pattuglia della tenenza di Zingonia, impegnata in quel momento in un servizio di controllo del territorio.

I militari dell’Arma si sono insospettiti nel vedere il cancello della ditta aperto a tarda ora, scoprendo il tentativo dei malviventi che si erano organizzati quasi alla perfezione ma che, disturbati dall’arrivo dei carabinieri, hanno deciso di fuggire prima di riuscire a portare a termine l’azione predatoria.

I carabinieri hanno rinvenuto un furgone, rubato a fine febbraio e già restituito al legittimo proprietario, sul quale erano state applicate targhe di un altro veicolo per renderlo ancora meno identificabile in caso di indagine e per confondere i sistemi di lettura targhe e di videosorveglianza presenti in zona: all’interno erano state posizionate diverse taniche con le quali i malviventi avrebbero asportato un’ingente quantità di gasolio.

Ora gli investigatori dell’Arma si sono messi sulle tracce dei responsabili del tentato furto: sul posto, infatti, sono stati rinvenuti e repertati diversi elementi utili alle indagini.