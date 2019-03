Prati Mini, a giugno il via al restyling del centro sportivo delle Fiorine

Lavori in vista per la pista di atletica dei Prati Mini alle Fiorine, frazione di Clusone. Verrà sistemato il fondo della pista oltre alla manutenzione degli spogliatoi.

“Abbiamo vinto un bando ottenendo così un finanziamento di 150mila euro – spiega Danilo Cominelli, presidente della Comunità Montana Valle Seriana -. Il costo totale dell’opera ammonta a 460mila euro; i 310mila euro restanti verranno ricavati dal Fondo del Credito Sportivo a tasso zero. Nel corso di questi lavori verrà mantenuto il fondo della pista già esistente e si costruirà sopra quello nuovo. Questo ci permette di risparmiare, perché se avessimo aspettato ancora qualche anno nell’intervenire la situazione del fondo della pista sarebbe ulteriormente peggiorata”.

La struttura sportiva dei Prati Mini è un punto di riferimento per le associazioni di atletica e calcistiche della zona. Non è ancora stabilita una data di inizio lavori: “L’auspicio – conclude Cominelli – è che i lavori prendano il via verso giugno, ovvero nei mesi estivi nei quali le attività sportive sono momentaneamente sospese”.