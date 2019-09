Porto-Roma o Sopravvissuto – The martian? La tv del 6 marzo

Per la prima serata in tv, mercoledì 6 marzo RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tra Porto e Roma, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Nell’incontro di andata, disputata lo scorso 12 febbraio allo stadio Olimpico, la Roma ha battuto il Porto per 2-1. Per i giallorossi ha segnato una doppietta Niccolò Zaniolo, per i portoghesi Adrian Lopez.

Su Italia1 alle 21.25 andrà in onda il film di fantascienza “Sopravvissuto – The Martian”, con Matt Damon. L’astronauta Mark Watney (Matt Damon) rimane intrappolato su Marte dopo essere stato abbandonato dai suoi compagni di equipaggio a causa di un’emergenza. Dovrà trovare un modo per sopravvivere e per adattarsi alla vita sul pianeta, prima che qualcuno alla Nasa scopra come egli, creduto da tutti morto, sia ancora in vita.

RaiDue alle 21.20 proporrà la quarta delle sei puntate della fiction “La porta rossa – Seconda stagione”, con Lino Guanciale, Gabriella Pession ed Elena Radonicih. Andranno in onda gli episodi numero 7 e 8. Nel primo, Cagliostro è molto preoccupato: il tempo passa e lui non ha ancora capito chi rapirà la sua bambina, mettendola in pericolo. Per i giudici, il processo sulla morte di Cagliostro è irrimediabilmente condizionato e l’assoluzione di Rambelli è scontata. Nel secondo, Jonas ricorda altri particolari dei suoi incontri con Cagliostro durante il coma. Ne parla prima con Silvia, la donna che gli è rimasta accanto in tutto questo tempo.

Su RaiTre alle 21.15 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, il programma alla ricerca delle persone scomparse e di approfondimento dei casi di cronaca condotto da Federica Sciarelli.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca”, con Forest Whitaker; su Canale5 alle 21.20 “Mamma o papà?”, con Paola Cortellesi, Antonio Albanese e Carlo Buccirosso; e su La7 alle 21.15 “Nomad – The warrior”, con Kuno Becker.

Ancora, su Tv8 alle 21.30 “Amici, amanti e…”, con Natalie Portman; su Canale Nove alle 21.15 “Jumanji”, con Robin Williams; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Uragano di fuoco”, con Casper Van Dien; su La5 alle 21.15 “Tre all’improvviso”, con Katherine Heigl; su Iris alle 21 “Shining”, con Jack Nicholson; e su Italia2 alle 21.10 “Parto col folle”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Ava Gardner, il miglior film è quello della vita”. Una contessa scalza, una principessa folle, un’oscura aristocratica, un incubo per l’America puritana e i magnati della Metro-Goldwyn-Mayer: Ava Gardner. La celebre stella di Hollywood è la protagonista del documentario. Non smise mai di amare le persone che più furono presenti nella sua vita, come Sinatra. Oggetto del desiderio e icona di bellezza, fu desiderata da ogni uomo, invidiata da ogni donna.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Body of proof”, con Dana Delany e Mark Valley. Andranno in onda tre episodi intitolati “Tutto in famiglia”, “Segreti sepolti” e “Problemi di famiglia”. Nel primo, un padre di famiglia viene ritrovato senza vita in casa sua. Megan si occupa del suo caso e ricorda di quando suo padre perse la vita. Nel secondo, Megan e la sua squadra indagano per catturare un killer. Per avere una mano nelle indagini, Megan è costretta a chiedere un favore a sua madre, il giudice Joan Hunt, con la quale ha una relazione difficoltosa. Nel terzo, Megan sospetta che ci sia qualcosa di losco nella tragica scomparsa di una ragazza dell’alta società che era malata terminale.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “Scorpion”; su Mediaset Extra dalle 16.45 “L’isola dei famosi 14 – Extended edition” e su Real Time alle 21.10 il reality “Famiglie ritrovate”.