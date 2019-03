Nuvole e deboli piogge, da venerdì torna il sole

Entriamo nella Quaresima col cielo che si rannuvola: cosa succederà nei prossimi gironi a bergamo lo spiega Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Mercoledì graduale peggioramento del tempo a partire dai settori occidentali, a causa di una perturbazione atlantica la cui parte più attiva domani interesserà parte della Lombardia. A partire da venerdì ritorno a condizioni di tempo più stabile e temperature in nuovo aumento, a causa dell’estensione dell’alta pressione verso il Mar Mediterraneo.

Mercoledì 6 marzo 2019

Tempo Previsto: In mattinata cielo velato sui settori centro-orientali della regione con qualche banco di nebbia sul mantovano verso l’alba; maggiore nuvolosità sui settori occidentali ma senza precipitazioni.

Nel pomeriggio cielo irregolarmente nuvoloso sui settori centro-orientali, nuvolosità più compatta tra varesotto, comasco e ovest milanese ove non si escludono piovaschi sparsi.

In serata molto nuvoloso ovunque, con qualche debole pioggia sparsa su Alpi, Prealpi, alta pianura occidentale e ovest milanese (neve oltre i 1300-1600 metri).

Temperature: Minime stazionarie (1/4°C), massime in calo (13/16°C, valori inferiori sull’alta pianura occidentale).

Giovedì 7 marzo 2019

Tempo Previsto: In mattinata cielo coperto ovunque. Su Alpi, Prealpi, alta pianura occidentale precipitazioni diffuse, localmente intense tra varesotto e alto comasco. Altrove piogge più deboli e irregolari, o del tutto assenti su pianura bresciana e alcune zone della bassa pianura.

Nel pomeriggio molto nuvoloso su Alpi, Prealpi e alta pianura con precipitazioni sparse alternate a pause asciutte, irregolarmente nuvoloso sui restanti settori con temporanee schiarite.

In serata residui piovaschi tra Prealpi e alta pianura orientale, asciutto altrove.

Quota neve intorno a 1500-1700 metri sui settori centro-orientali, 1100-1400 metri su quelli occidentali.

Temperature: Minime in aumento (6/9°C), massime stazionarie (11/14°C, valori fino a 17/18°C sulla bassa pianura)

Venerdì 8 marzo 2019

Tempo Previsto: In mattinata cielo poco nuvoloso su Alpi, Prealpi e area appenninica, presenza di nebbie o nubi basse in pianura con tendenza a schiarite. Nel pomeriggio e in serata bel tempo ovunque salvo qualche annuvolamento su Alpi e Prealpi, ma senza precipitazioni.

Temperature: Minime in calo (2/5°C), massime stazionarie o in lieve aumento (15/17°C).