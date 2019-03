“Emozione indescrivibile”: Trocchia e Galbusera raccontano la mattinata al Quirinale

Non la dimenticheranno probabilmente mai quella mattinata al Quirinale Igor Trocchia e Ilaria Galbusera che martedì 5 marzo sono stati insigniti del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

L’allenatore del Pontisola e la pallavolista originaria di Sorisole hanno ricevuto l’onorificenza dalla mani del presidente Sergio Mattarella che ha inserito i due sportivi bergamaschi fra i 33 “eroi del quotidiano”, un incontro che ha colpito particolarmente sia Igor che Ilaria: “Entrare al Quirinale è già stato molto emozionante, poter sentire il capo dello stato parlare di noi lo è stato ancor di più – confessa Trocchia -. Mi ha fatto piacere ascoltare le parole del presidente Mattarella che ha voluto sottolineare sia come siamo fatti per vivere insieme e non separati, sia come i nostri gesti non siano soltanto da apprezzare, ma anche da conoscere”.

“Ho provato delle emozioni indescrivibili che sono difficili da spiegare– aggiunge Galbusera -. Stringere la mano al presidente è stato un onore, nonché un grandissimo orgoglio per tutto quello che ho portato avanti fino ad esso. Questo è un riconoscimento che mi gratifica moltissimo e solo stamattina ho potuto realizzare di cosa si trattasse realmente”.

Oltre alla consegna dei diplomi per l’ex calciatore e per la capitana della nazionale di pallavolo sordi c’è stata la possibilità di parlare con il presidente Mattarella, il quale ha espresso loro riconoscenza per quanto fatto: “Mi ha ringraziato per il segnale che ha trasmesso il mio gesto – confessa Trocchia, a cui gli fa eco Galbusera -. Il presidente Mattarella mi ha fatto un sacco di complimenti, mi ha detto di continuare così è di impegnarmi nel sociale”.