Dovrà restare per 15 anni in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza Maurizio Novembrini. L’uomo, 48 anni, il 4 aprile dello scorso anno, all’interno della sala slot Golden Cherry di Caravaggio, uccise a colpi di pistola calibro 9, con la matricola abrasa, il fratello Carlo, 51 anni, originario di Gela, e la sua convivente Maria Rosaria Fortini, 40 anni, di Crema.

L’omicida, difeso dall’avvocato Paolo Birolini, è stato dichiarato dal giudice Maria Luisa Mazzola incapace di intendere e volere, nonché socialmente pericoloso a causa di un disturbo paranoide di personalità. Lo ha stabilito la perizia effettuata dal professor Massimo Biza, affine a quella effettuata dal consulente della difesa, Enzo Giovanni Bosco, e della parte civile, Luigi Tentoni.

Assoluzione per incapacità di intendere e volere, quindi, con l’impossibilità di affrontare un processo. La consulenza di Biza, però, ha ravvisato la “elevata pericolosità sociale” del soggetto, consigliandone il ricovero in un Rems dove peraltro Novembrini si trova già da qualche settimana dopo la detenzione in carcere a Bergamo. Il 48enne dovrà così rimanere per 15 anni nella struttura sanitaria di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi di Castiglione delle Stiviere (Mantova).

Tra gli elementi che hanno gravato sulla decisione, l’episodio del 15 maggio 2018, quando Novembrini aveva incendiato un materasso. Forse un modo per attirare l’attenzione, visto che diceva di avere paura di essere avvelenato. Più volte, inoltre, aveva confidato di sentire delle voci che lo chiamavano Saviano, come il noto scrittore minacciato di morte dai camorristi.