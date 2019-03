Donne e Lavoro, Bergamo non svetta: in 10 anni seimila occupate in meno

In 10 anni, a Bergamo, l’occupazione femminile è calata di quasi 6000 unità (dalle 120.000 del 2008 alle 114.000 del 2017), mentre il numero delle lavoratrici in regime di

part time è aumentato di 12.000 (dai 36.000 di 10 anni fa ai 48.000 di oggi).

“Sono sempre di più le donne costrette a lasciare l’impiego per occuparsi dei figli o comunque della cura della famiglia – dice Francesco Corna, segretario generale della Cisl di Bergamo -. Dal 2008 a oggi, i contratti part time sono aumentati di 19.000 unità: di queste le donne sono quasi 12mila, più di 11mila nei servizi, il resto tra industria ed edilizia. La componente femminile della forza lavoro in provincia ha subito un drastico calo: la crisi ha giocato la sua parte, ma la mancanza di una legislazione adeguata e l’assenza o la carenza di servizi utili a agevolare il rapporto tra vita e lavoro sono state le condizioni determinanti nella scelta di molte donne, sia a abbandonare il posto di lavoro, sia a ridurre le proprie ore contrattuali”.

E Bergamo, territorio storicamente vicino alla piena occupazione, rimane una delle provincie lombarde con il più basso tasso di occupazione femminile. Qui, il tasso di occupazione femminile è del 54.2% contro una media regionale del 59.3.

Infine, il dato delle dimissioni nel primo anno di vita del bambino: dalle 792 del 2012 (di cui 55 padri), siamo arrivati alle 1.435 del 2018 (con 355 domande dei partner maschi). E sono già 213 nel 2019, 51 di genitori maschi.

“Anche per questo non bastano i tanti accordi integrativi che, soprattutto nelle grandi aziende, hanno iniziato ad introdurre buone prassi come lo smart working e la flessibilità oraria. È necessario – conclude Corna – difendere ed incrementare un’occupazione femminile qualificata e mettere in campo azioni mirate alle necessità di tutte le donne. Servono investimenti importanti per contrastare questa deriva che pregiudica la libera scelta tra famiglia e lavoro delle donne, e di conseguenza il futuro della nostra società. È ormai irrimandabile rivedere le politiche sociali nel nostro paese, mettendo prioritari il sostegno alla natalità e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro”.