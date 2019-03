Maxi rissa a Dalmine nel primo pomeriggio di mercoledì 6 marzo. Sette le persone coinvolte, tra le quali c’è anche un uomo che è rimasto gravemente ferito a una gamba.

Secondo una prima ricostruzione pare che due gruppi – uno composto da quattro persone e uno composto da tre persone, tutte italiane di età compresa tra i 35 e i 40 anni – si siano dati appuntamento alle 14.30 proprio in via Roma, nei pressi del nuovo locale Burger King, per chiarire una vecchia questione.

La discussione, però, è subito degenerata. La rissa è durata meno di un minuto, finché due delle persone coinvolte sono salite su una Panda per lasciare il parcheggio ma un 37enne si è messo davanti alla vettura per impedire ai due di scappare. L’uomo è così stato travolto dal mezzo ed è rimasto a terra con una grave ferita alla gamba.

Le due persone sulla Panda si sono poi date alla fuga, dirigendosi verso Osio Sotto.

Sul posto sono subito dopo intervenuti gli agenti della polizia locale di Dalmine, con il supporto delle guardie di Sorveglianza Italiana, e i sanitari del 118 che hanno portato in ospedale il 37enne. Fortunatamente non è in pericolo di vita.