Bagnatica, Magli lascia dopo 10 anni: il testimone passa al vice Scarpellini

Il gruppo va avanti, compatto, ma senza quella che per due mandati consecutivi è stata la sua guida: Primo Magli, sindaco di Bagnatica, si fa da parte e lascia la lista “Nuova Bagnatica” nelle mani di chi gli è stato sempre a fianco in dieci anni di amministrazione.

Una decisione maturata tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, con la consapevolezza di aver dato tanto al Comune e con la volontà di non rappresentare una figura che possa essere da freno al nuovo corso: “La scelta di non ripresentarmi in prima persona è stata presa per dare il giusto spazio ad altri – spiega Magli – Dopo 20 anni avrei rischiato di rappresentare più una figura limitativa che propositiva. Chiudo la mia esperienza amministrativa ma il bagaglio di esperienza maturata in questi anni rimane a disposizione della società civile. Non sono mai stato in disparte, ricoprendo vari ruoli in enti o associazioni: un impegno culminato con la candidatura che ha poi portato a due mandati in minoranza e due in maggioranza. Rimango al servizio della comunità e valuterò ogni proposta che mi verrà fatta”.

Di lavoro, in questi 10 anni, ne è stato fatto tanto: Bagnatica, dopo Bergamo, è stato il Comune bergamasco che ha raccolto più finanziamenti dai bandi di ogni livello, riuscendo così ad avere a disposizione somme altrimenti impensabili per un ente che rappresenta poco più di quattromila abitanti.

Fiore all’occhiello è sicuramente la scuola: “Siamo partiti dall’ordinanza di chiusura di un edificio scolastico in corso d’anno – ricorda Magli – Da fattore negativo lo abbiamo trasformato in grandissimo risultato con il recupero completo del vecchio edificio e la realizzazione del polo scolastico che da lustri veniva promessa e decantata senza mai poterci arrivare. Poi l’arrivo di una delle 52 scuole innovative d’Italia: anche qui ci siamo distinti come primo Comune che dopo aver vinto il bando ha bandito la selezione per la progettazione”.

E ancora la sicurezza, con gli interventi sulle strade e l’installazione delle telecamere di videosorveglianza che coprono praticamente la totalità del territorio, edifici rinnovati in termini di risparmio energetico, la rivoluzione viabilistica, il nuovo campo sportivo.

“Abbiamo sempre avuto ben chiara la nostra idea di paese – conclude Magli – L’abbiamo realizzata pian piano, come se fosse un puzzle. In 10 anni, nonostante le difficoltà della crisi economica, crediamo di aver reso Bagnatica più sicura e più bella da vivere, partendo sempre dalle esigenze delle persone. Speriamo che ci venga nuovamente riconosciuto in sede elettorale”.

Il testimone, ora, passa a Roberto Scarpellini, suo vice dal 2009 e che ora affronta per la prima volta la candidatura a sindaco: con lui continueranno l’esperienza amministrativa anche altri quattro componenti dell’attuale giunta, Federico Colleoni, Roberto Vavassori e Valentina Carminati.

“Agiremo senza dubbio in continuità con quanto fatto in questi 10 anni – sottolinea Scarpellini – Ci sarà un generale rinnovamento nelle persone, con l’obiettivo di inserire più giovani e in particolare donne. Stiamo redigendo in queste settimane il nostro programma, con già alcuni obiettivi chiari: il rendere primaria la nostra zona collinare con l’attuazione del Plis e sulla scorta di quanto già fatto con Le Terre del Vescovado e la conclusione del programma di arredo urbano della strada di collegamento con Brusaporto”.

Arredo urbano che riguarderà anche le periferie del paese: “Ci sarà un abbellimento e un maggiore coinvolgimento dei cittadini di quelle zone, in tanti arrivati da poco a Bagnatica. L’idea è quella di dare loro la possibilità di esprimere consigli in base a un determinato budget”.

Sarà compito della nuova amministrazione attuare il finanziamento di due milioni di euro per la scuola innovativa: “Il recente passato lascia in eredità tantissima carne al fuoco – ammette Scarpellini – Ricordo anche piazza I maggio e le politiche sociali, con grande attenzione soprattutto alle situazioni di fragilità maggiore. Continueremo la nostra politica sui bandi, coinvolgendo maggiormente l’Unione dei Colli che come struttura professionale può essere una grande risorsa. Crediamo molto nella necessità di avere una visione sovracomunale perché è impensabile oggi che i Comuni possano gestire autonomamente i servizi”.

Un’ultima battuta sul sindaco Magli: “Sicuramente è una perdita importante, per la sua professionalità, le sue competenze, le capacità e l’impegno che ci ha sempre messo. Non sarà nemmeno in consiglio, si è fatto da parte per evitare qualsiasi tipo di problema. Continuerà comunque a darci un grande contributo in questi mesi”.