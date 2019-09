Gli spadisti orobici sono saliti in pedana a Desio in occasione del prestigioso “Trofeo Città di Desio” che anche quest’anno ha visto sfidarsi atleti provenienti da tutta Italia.

Nella prova di spada maschile Open a brillare è stato Pietro Tassinari che ha conquistato la medaglia di bronzo; l’inizio gara è stato subito contraddistinto da 6 vittorie nel girone per poi proseguire con vittorie con punteggi netti su numerosi avversari, tra le quali ricordiamo la vittoria per l’accesso alla finale a otto contro l’esperto Simone Baroglio (club scherma casale) per 15 7. La rincorsa al podio di Pietro è stata infine interrotta da Riccardo Abate (Milano Scherma) infine argento della competizione. Si registrano nella stessa prova anche le prestazioni di Matyas Monzio Compagnoni (37°) e Michele Conti (50°) che per poche stoccate sono stati fermati ai piedi dei 32; mentre tra le spadiste della medesima categoria ha tirato Lisa Arrigoni, sconfitta dall’esperta Ilaria Galli (pro Novara) fermandosi così al 28° posto.

Tra i Giovanissimi ottima prova per Mattia Fassi che ha condotto una gara quasi perfetta che l’ha visto salire sul secondo gradino del podio. Buona fase a gironi per Mattia che è stata il preludio di un tabellone a eliminazione diretta gestito con sicurezza; lo spadista è stato sconfitto solo in finale con il punteggio di 10 8 da Federico Varone (Pentamodena). Nella stessa prova sono saliti in pedana Francesco Locatelli purtroppo sconfitto da Mattia nello scontro fratricida per l’accesso ai primi otto; e Nicolò Bettinaglio lui stesso fermato a un soffio dai primi otto da Emanuele Mancini (Associazione Scherma Pro Vercelli). Nella medesima categoria ma nella prova femminile è stata fermata a pochi passi dalle migliori otto Matilde Bellini (9°).