Spacciava cocaina e hashish: arrestata 51enne alla Grumellina

Il personale della Sezione “Antidroga” della Squadra Mobile in un mirato servizio nella zona della Grumellina, a Bergamo, ha notato L.A.S. 51 anni con precedenti specifici in materia di stupefacenti.

La donna, sottoposta a controllo, mostrava un ingiustificato nervosismo e proprio per questo gli agenti hanno effettuato una perquisizione che ha consentito di rinvenire 8,32 grammi di cocaina nella borsa della 51enne.

La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire ulteriore materiale per il confezionamento, tra cui un involucro di cellophane dello stesso tipo di quello utilizzato per confezionare la cocaina rinvenuta alla donna, nonché 2,19 grammi di hashish, un bilancino di precisione e la somma di 660 euro, provento dell’attività di spaccio.

Ultimate le formalità di rito, la 51enne è stata tratta in arresto e posta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.