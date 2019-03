Rapida schiarita, da mercoledì torna il maltempo con neve in montagna

Dopo la pioggia annunciata, come sarà il tempo su Bergamo e la provincia? Lo illustra Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Dopo il rapido passaggio perturbato di lunedì, tempo stabile sulla Lombardia nel corso della giornata di martedì, grazie alla presenza di un promontorio di alta pressione verso l’Italia. Già mercoledì però tempo in peggioramento a partire da ovest, per la parte più avanzata di una perturbazione atlantica che produrrà maggiori effetti nel corso della giornata di giovedì. A seguire distensione dell’alta pressione delle Azzorre verso est con ritorno a condizioni di tempo più stabile entro il fine settimana.

Martedì 5 marzo 2019

Tempo Previsto: In mattinata cielo irregolarmente nuvoloso per il passaggio di nuvolosità medio-alta; sulla pianura possibili banchi di nebbia ma in rapido dissolvimento. Nel pomeriggio e in serata cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutti i settori.

Temperature: Minime in lieve calo (1/4°C), massime in deciso aumento (16/18°C).

Mercoledì 6 marzo 2019

Tempo Previsto: In mattinata cielo da poco nuvoloso a nuvoloso per il passaggio di nubi alte; qualche nebbia possibile sul mantovano ma in rapido dissolvimento. Nel corso del pomeriggio nuvolosità sparsa su est Lombardia con qualche temporanea schiarita, molto nuvoloso altrove con brevi e isolati piovaschi tra Prealpi e pianura occidentale. In serata cielo coperto ovunque con deboli precipitazioni su Alpi, Prealpi e settori occidentali; fenomeni isolati o assenti altrove. Quota neve intorno a 1300-1600 metri.

Temperature: Minime stazionarie (1/4°C), massime in calo (10/13°C sui settori occidentali, 15/17°C sulla pianura orientale).

Giovedì 7 marzo 2019

Tempo Previsto: Cielo coperto ovunque, con qualche schiarita solo sulla bassa Lombardia a partire dal tardo pomeriggio – sera.

Su Alpi, Prealpi e alta pianura occidentale precipitazioni diffuse anche di moderata intensità fino al pomeriggio, con tendenza ad indebolimento verso sera (neve oltre i 1300-1600 metri). Sulle restanti aree di pianura e area appenninica precipitazioni scarse e intermittenti, o del tutto assenti verso cremonese e mantovano.

Temperature: Minime in aumento (7/9°C), massime stazionarie (9/12°C sui settori nord-occidentali, 14/16°C verso la bassa pianura).