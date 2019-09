Impegno e passione messi a servizio degli altri: sono questi alcuni degli aspetti che caratterizzano ogni giorno i 33 Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana che nella mattinata di martedì 5 marzo 2019 sono stati premiati dal Presidente Sergio Mattarella.

La cerimonia, svoltasi all’interno del Salone delle Feste del Palazzo del Quirinale, ha visto presenti tutti gli “eroi del quotidiano”, fra questi i bergamaschi Ilaria Galbusera e Igor Trocchia che hanno ricevuto l’onorificenza dalle mani del Capo dello Stato. Ilaria Galbusera sarà sul palco di TEDxBergamo il prossimo 16 marzo.

Foto 2 di 2



“Non siete soli, poiché il nostro Paese è ricco di persone che si impegnano nella comunità e che combattono per superare le difficoltà e i pregiudizi – ha sottolineato Mattarella -. Questo riconoscimento è per permettere agli italiani di apprezzare e di conoscere i vostri comportamenti che possono essere esempi per tutti”.

“Ho letto nei giorni scorsi alcune delle vostre interviste e ho notato come abbiate sottolineato con saggezza che non siete eroi – ha proseguito il Presidente della Repubblica -. Condivido il vostro pensiero poiché di fronte alle difficoltà e alle esigenze siete intervenuti come era necessario”.

Impegnati nel mondo dello sport, Igor Trocchia si distinse lo scorso 2 maggio per aver ritirato la propria squadra da un torneo a Rozzano, in provincia di Milano, a seguito di un insulto razzista rivolto a un ragazzo di colore, mentre Ilaria Galbusera ha profuso la passione all’interno del mondo della pallavolo dove ricopre il ruolo di capitano della nazionale italiana sordi e con la quale ha raggiunto la medaglia d’argento ai Deaflympics 2017.