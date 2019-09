“Perché il parco 8 Marzo è chiuso?”, Palafrizzoni: “A fine mese i lavori e 20 nuovi alberi”

Pubblichiamo la lettera di alcuni cittadini del quartiere San Paolo a Bergamo e la replica di Palazzo Frizzoni.

“Buongiorno, noi cittadini del circondario di San Paolo Bergamo vorremmo capire in che data il parco 8 marzo riaprirà al pubblico. Dalla seconda settimana di gennaio è stato chiuso per asfaltare un vialetto che porta all’Auchan. Ad ora gli operai si vedono gran poco al lavoro. Il parco doveva essere riaperto il 25 gennaio scorso, ma ad oggi i lavori sono incompleti, gli operai sono inesistenti e la gente che si è stancata ha divelto la rete di protezione per potere entrare. Ma il Comune di Bergamo in tutto ciò perché si può permettere di iniziare lavori scrivendo una data di inizio e di fine lavori e poi ritrovarci ancora con il parco chiuso con un cantiere aperto? Grazie”.

Ecco la risposta del Comune di Bergamo.

“Venerdì prossimo saranno potate la piante in piazzale Alpini, in totale 20. Potatura di preparazione al trapianto. L’ultima settimana di marzo inizia l’opera vera e propria con il trasferimento al parco di via Leopardi che per estensione le potrà ospitare tutte. Al Leopardi sono in fase di realizzazione lavori importanti per evitare allagamenti e tracimamenti d’acqua verso il centro commerciale. Verranno rifatti i vialetti con pavimentazione durevole e permeabile. La posa di questo alberi contribuirà al completamento di un percorso ombreggiato per chi usa il parco come percorso in sicurezza verso, appunto, il centro commerciale. Nella giornata di lunedì 4 marzo si è svolto un incontro tra imprese e direzione lavori per organizzare i lavori delle prossime settimane”.