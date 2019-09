Parcheggi disabili, a Treviglio saranno più facili da trovare grazie a Google Maps

Parcheggiare a Treviglio per le persone disabili ora sarà più semplice. Grazia a un attento studio da parte dell’associazione “Treviglio Urbana” è stata realizzata una mappa con gli oltre 400 posteggi dedicati ai disabili consultabile sia da pc che su smartphone e tablet, in modo da avere un quadro dettagliato dell’area e permettere ai diversamente abili di trovare in tutta facilità gli stalli a loro dedicati.

“Grazie alla presenza all’interno del comitato Treviglio Urbana di due figure professionali come Roberto Giuliani, ex agente della Polizia Locale, e Angelo Magni, che è stato responsabile per diversi anni di alcuni uffici comunali, abbiamo ottenuto grandi risultati – ha spiegato Roberto Fabbrucci, portavoce del comitato – Questo lavoro è stato inizialmente preparato colloquiando con l’assessorato ai lavori pubblici, informando i tecnici su quanto stavamo realizzando, per poi affrontare insieme un percorso che ci ha portato al risultato ottenuto. Questo modulo che abbiamo preparato è importante non solo per quanto fatto a favore dei diversamente abili, ma perché apre una finestra su scenari futuri: dalla geolocalizzazione delle aree dove viene gettata la spazzatura all’arredo urbano, passando anche per tematiche come arte e cultura”.

Per realizzare il progetto l’associazione trevigliese di è avvalsa di uno strumento accessibile a tutti: Google Maps, il popolare servizio offerto dalla casa di Mountain View con cui è possibile “personalizzare” delle mappe inserendo dei punti di interesse specifici, che in questo caso corrispondono agli stalli per disabili.





“Inizialmente l’idea era quella di creare un’app dedicata, ma ci siamo resi conto che sarebbe stata una soluzione molto più complicata – ha spiegato Angelo Magni – Abbiamo cosi utilizzato una strada alternativa: uno strumento universalmente conosciuto da tutti come ‘Google Maps’, completamente gratuito, che ci ha permesso di individuare e posizionare sulla mappa gli oltre 400 punti identificabili, dando a questo punto la possibilità al disabile, trevigliese e non, di trovare facilmente lo stallo in cui parcheggiare – e sottolinea – la comodità per chi utilizza questo studio è che, essendo gli stalli segnalati come punti mappa, è possibile cliccarci sopra e avviare automaticamente il navigatore sullo smartphone per essere guidati fino al posteggio”.

Dopo la “consegna” del progetto all’assessorato dei lavori pubblici ci sarà un breve periodo in cui l’ente pubblico e i promotori dell’opera lavoreranno assieme, prima che il tutto venga affidato a pieno titolo ai tecnici comunali, che gestiranno in toto la mappa. L’associazione Treviglio urbana, invece, continuerà a collaborare inviando spunti e segnalazioni.

“Con mia sorpresa – ha spiegato l’assessore alla Qualità della città Basilio Mangano – Treviglio Urbana ci hanno proposto di evitare la creazione di una app perchè è possibile già vedere online dove sono questi stalli. C’è tutta una procedura che è stata fatta. In passato si era detto che la collaborazione tra comune e l’associazione andava continuata e potenziata e cosi è stato. Per cui ringrazio l’associazione per il prezioso lavoro svolto”.

Grande soddisfazione anche da parte dell’associazione trevigliese “Come noi” che opera a favore dei diversamente abili. Il gruppo già in passato aveva collaborato con comune e comitato Treviglio Urbana per realizzare un “censimento” di tutti gli stalli per disabili, utile a evidenziarne problematiche come deterioramento, scarsa visibilità e quant’altro. Proprio questo studio è alla base di questo nuovo progetto che sarà ora inserito anche nel sito ufficiale del comune di Treviglio, rendendo la mappa degli stalli facilmente individuabile da chi la vuole utilizzare.

“Siamo molto soddisfatti perché l’esigenza delle persone disabili di sapere come muoversi è molto forte e prioritaria – ha affermato Cristina Ronchi dell’associazione Come noi – Il lavoro di volontariato, come in questo caso, è stato fondamentale, e siamo molto soddisfatti che anche in questo caso l’assessorato ci sia stato vicino. Avere un cappello istituzionale è fondamentale, soprattutto per questo progetto. Come comitato ‘Come noi’ anni fa avevamo utilizzato Google Maps per segnalare le barriere architettoniche presenti in città. Certamente con una regia istituzionale e un’assessorato disponibile ad affrontare certe tematiche i risultati sono sicuramente migliori, e questo nuovo progetto ne è la prova”.