Luca Tombini conquista Castiglioncello: buona la prima al campionato di bike trial

Buona la prima al campionato nazionale di bike trial per Luca Tombini di Treviolo della Dynamic Trial (già campione del Mondo 2017 senior, due volte Europeo e tre Italiano Élite) che si è aggiudicato la prima prova sulla scogliera di Castiglioncello (a Livorno) nella massima categoria Élite.

Bravi anche gli altri bergamaschi del Team Villongo con il primo posto nella categoria Expert per Francesco Pizzagalli, secondo posto per Vavassori William nella Benjamin e terzo posto per Paolo Locatelli nella Junior.

Ottima anche la prestazione del rider della Popolare Ciclistica Elia Orfino che si aggiudica il secondo posto all’esordio nella categoria Junior.