Il “grazie” per Carmine, rimasto in stato vegetativo 10 anni dopo un incidente

Se n’è andato dieci anni dopo quel tremendo incidente stradale. Era il 2009 e Carmine Testa aveva solo 15 anni, quando in sella al suo motorino tamponò un mezzo della nettezza urbana a Seriate.

Il giovane era rimasto in stato vegetativo, nonostante le cure all’estero e i mille tentativi di mamma Tiziana e Papà Roberto.

Sabato 2 marzo si sono svolti i funerali nella parrocchiale di Brusaporto. Questo è il ringraziamento pubblico che i familiari del ragazzo hanno voluto rivolgere a tutti quelli che lo hanno accudito e si sono presi cura di lui.

La lettera

Servono sei semplici lettere del nostro alfabeto per comporre la parola… grazie !

La pronunciamo tutti i giorni, a volte è solo un pensiero !

Grazie deriva dal latino gratus – grato… e diventa declinandosi… gratitudine !

Oggi, qui, in questa chiesa parrocchiale dedicata a Santa Margherita vergine e martire, il dolore e la gratitudine si fondono e allo stesso tempo rimangono distanti.

Il dolore per tutti noi, la gratitudine per tutti voi da mamma Tiziana, papà Roberto, Alex e Yleina i fratelli, nonna Rita, gli zii e i parenti.

Da quando carmine è rimasto imprigionato nel proprio corpo, si è delineata una lunga strada, a volte piana, a volte in discesa, ma quasi sempre in salita !

E quando è stato molto faticoso percorrerla, voi avete alleviato le difficoltà con la vostra presenza e con il vostro aiuto !

In tanti hanno camminato su quella strada… medici, infermieri e figure sanitarie con la loro professionalità, amici, colleghi, compagni di sport, conoscenti che poi sono diventati amici… Ognuno di voi ha fatto un tratto di quella strada, è stato presente con un gesto concreto, un aiuto, una parola o anche da lontano con un pensiero !

Tra qualche giorno tutti torneremo in quella casa dove, grazie a voi, si sono intrecciate speranze, illusioni e gratitudine.

Troveremo gipo ad aspettarci in una forma diversa, ma presente come lo è stato in tutti questi anni !

Ora il compito che si è affidato è quello di proteggerci nelle nostre azioni e nei nostri pensieri quotidiani rendendoci la gratitudine e l’aiuto che gli avete riservato con generosità, percorrendo con lui la lunga strada, che ora è arrivata in cielo !

grazie !