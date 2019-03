Grande riconoscimento per il Gruppo Carvico.

La Finanziaria Il Belvedere Spa è stata premiata martedì 5 marzo con l’Alta Onorificenza di Bilancio Industria Felix come miglior impresa per Affidabilità finanziaria e Crescita della provincia di Lecco.

La Lombardia che compete ha celebrato, a Palazzo Lombardia a Milano, le sue aziende di punta rispetto alle migliori performance gestionali dell’anno, riconoscendo Finanziaria Il Belvedere Spa – Gruppo Carvico come la migliore impresa per Affidabilità finanziaria e Crescita della provincia di Lecco tra le oltre 33 mila società di capitali lombarde analizzate.

“Il Premio Industria Felix rappresenta non solo un riconoscimento delle performance aziendali, ma anche un modo per esaltare i valori dei quali le imprese sono portatrici e che costituiscono quella grande cultura d’impresa che è patrimonio della Lombardia, dei suoi imprenditori e dei loro collaboratori” – sostiene il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti.

A ritirare il premio Laura Colnaghi Calissoni, Presidente e Amministratore Delegato della Finanziaria il Belvedere – Gruppo Carvico.

“Essere premiati, anche quest’anno, come una delle migliori imprese presenti in Lombardia mi riempie di gioia, soddisfazione e orgoglio – dichiara Laura Colnaghi Calissoni. Questo riconoscimento è la dimostrazione che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta ed è su questa strada che vogliamo proseguire, senza mai accontentarci ma continuando a dare il massimo, migliorandoci sempre. Passione, professionalità e sguardo rivolto in avanti, le nostre strategie per il futuro restano chiare: rispettare la tradizione, investire nella tecnologia, salvaguardare l’ambiente e difendere il Made in Italy”.