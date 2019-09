Camilleri in tv con “Conversazione su Tiresia”: la tv del 5 marzo

Per la prima serata in tv, martedì 5 marzo RaiUno alle 21.25 proporrà il film documentario “Conversazione su Tiresia”.

Andrea Camilleri, lo scrittore che ha creato il famosissimo personaggio del Commissario Montalbano, al teatro Greco di Siracusa, di fronte a 4mila spettatori, racconta tra mito e letteratura la figura dell’indovino cieco Tiresia. Seppur lontane migliaia di anni, le vicende di Tiresia attraversano i secoli e si intrecciano con quelle dell’autore siciliano.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà la quarta delle cinque puntate del reality “Il collegio”. La quarta settimana inizia con una gita: per l’occasione il preside invita gli studenti a comportarsi bene, in modo che tutti possano partecipare e tornare rinvigoriti e pronti a studiare per l’esame che si avvicina. Un buon consiglio che ad alcuni ragazzi non sembra interessare. Le punizioni e le motivazioni del professor Maggi e anche la promessa di una pizza, faticano a fare breccia nei ragazzi. A fare da filo conduttore è sempre la voce di Giancarlo Magalli.

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con la soap “Il segreto”, con Alejandra Meco. Isaac affronta Amancio e lo accusa di aver fatto soffrire ingiustamente la povera Elsa.

Su Italia1 alle 21.25 sarà la volta de “Le Iene show”, con Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e la Gialappa’s band.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre e su La7 dove si rinnova la sfida dei talk-show. Sulla terza rete della tv pubblica ci sarà “#cartabianca” condotto da Bianca Berlinguer, mentre su La7 “diMartedì” condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.20 c’è “Sole a catinelle”, con Checco Zalone; su Tv8 alle 21.30 “2012; e su Canale Nove alle 21.15 “The Counselor – Il procuratore”, con Michael Fassbender.

Ancora, su Rai5 alle 21.15 “Gloria”, con Paulina Garcia; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Indovina chi”, con Bernie Mac; e su Iris alle 21 “Full metal Jacket”, con Matthew Modine.

Su La7D alle 21.30 l’appuntamento è con il telefilm “Private practice”, con Tim Daly. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Ritrovarsi”, “Mi spezzi il cuore”, “Andromeda” e “Arrendersi”. Nel primo, in ospedale, Pete, Cooper e Addison collaborano nella cura di un bambino, Eli, portato in ospedale da sua sorella Denise dopo che la loro madre lo ha abbandonato. Nel secondo, a Los Angeles, Sam e Jake si ritrovano in disaccordo su una paziente. Nel terzo, Cooper, preoccupato per Mason ed Erica, passa tutte le notti a casa loro lasciando sola Charlotte che, da parte sua, non riesce più a sopportare e gestire la situazione. Nel quarto, Jake trascorre del tempo con sua figlia Angela alla quale parla molto di Addison. La ragazza, curiosa, decide di presentarsi allo studio per conoscere la donna.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “Britannia” con David Morrissey; su La5 alle 21.15 la replica de “L’isola dei famosi 14”; su Mediaset Extra dalle 16.45 “L’isola dei famosi 14 – Extendend edition”; su Italia2 alle 21.10 il telefilm “2 Broke girls”; e su Real Time alle 21.10 “Take me out”, il people show condotto da Katia Follesa in cui ragazzi e ragazze cercano l’anima gemella.