Il bergamasco Marco Razzitti: “Dopo Take me out, ecco il mio primo singolo”

La passione è essenziale per ogni cosa che facciamo. Marco Razzitti, 22enne di Costa Volpino protagonista dell’edizione in corso di “Take me out” su Real Time, ne ha molta insieme a tanta voglia di mettersi in gioco.

Così ha deciso di cimentarsi in una nuova esperienza: se con la partecipazione al people show condotto da Katia Follesa sta cercando la propria anima gemella (mancano due puntate al termine della trasmissione), ora comincia a muovere i primi passi nel mondo della musica. Dopo aver imparato a suonare la chitarra, dedicandosi con costanza a questo strumento, ha scritto la sua prima canzone intitolata “Goodbye darling”. Il singolo verrà pubblicato martedì 5 marzo alle 14 sul suo canale Youtube: lo abbiamo intervistato per saperne di più.

Come è nato questo suo nuovo progetto?

Ho scritto questa canzone perchè ne avevo bisogno. Ho sentito la necessità di comporla per raccontare qualcosa che è realmente avvenuto, un’esperienza che ho vissuto e che per me è stata molto intensa. Nel testo parlo di una storia d’amore che si è consumata in una notte, una notte fantastica, scaturita da un grande colpo di fulmine che ho provato conoscendo una ragazza in un locale a Milano. È stato importante anche se poi purtroppo non è seguita la nascita di una relazione come si evince dal titolo, “Goodbye darling”.

Il testo quindi è suo?

Si, l’ho scritto io. La pubblicazione del singolo è realizzata con The Mask Studio: ho conosciuto questa realtà grazie a Luca Rossetto, che insieme a me è tra i protagonisti di “Take me out” e mi ha presentato Mattia Ferrari proprietario di questo studio, che sin dal primo momento ha creduto molto nel testo. Il sound è estivo e lo stile richiama quello di Benji & Fede, anche se nell’esecuzione vi sono marcate variazioni in termini di intensità interpretativa. Il video della canzone, invece, è stato girato da Marcello Marzola: le riprese sono state effettuate a Bologna e la ragazza protagonista è Silvia, miss Notte rosa 2018.

È la prima canzone che scrive?

È la prima che ho ultimato, perchè in precedenza ho scritto tante bozze di altre canzoni che ho cominciato ma non finito. Questo, che è il mio primo singolo, verrà pubblicato martedì 5 marzo alle 14 sul mio canale Youtube e nelle prossime settimane sarà disponibile su Spotify e altre piattaforme digitali che sto valutando insieme a The Mask Studio.

E quando è nata la sua passione per la musica?

Mi è sempre piaciuta molto. Ascolto e apprezzo vari generi, anche diversi fra loro: tra i miei artisti preferiti ci sono Ultimo, Ed Sheeran, Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Tre anni fa, poi, mi sono dedicato con impegno e costanza a imparare a suonare la chitarra approfondendone la conoscenza. La scintilla è scattata quando Andrea, uno dei miei due fratelli maggiori, ne ha comprata una e da quel momento anche io mi sono appassionato. Ora, inoltre, mi sto cimentando nel pianoforte, anche se con questo strumento sono agli inizi.

Per concludere, dopo aver partecipato a “Take me out” e aver pubblicato questo singolo, a cosa si sta dedicando?

Sto cercando lavoro facendo vari colloqui. Nel frattempo ho preso parte ad alcuni casting: sono in attesa di sapere come è andata e per scaramanzia per ora preferisco non sbilanciarmi.

E pubblicherebbe altre canzoni?

Mi piacerebbe molto, perchè ho una forte passione per la musica. Scriverò altre canzoni e, come dico sempre, non mi creerò troppe aspettative: faccio quello che penso sia giusto e poi se sarà destino accadrà.





In attesa dell’uscita del singolo, Marco Razzitti è venuto a trovarci in redazione e ha cantato per noi: ecco il video.